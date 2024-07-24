На челябинских пляжах за отдыхающими круглые сутки будут наблюдать роботы

На семи популярных пляжах Челябинска за купающимися для безопасности пронаблюдают роботы с помощью технологии компьютерного зрения. Как URA.RU 25 июля рассказал в пресс-службе компании «Ростелеком», оператор оборудовал зоны отдыха круглосуточными цифровыми видеокамерами.
«Компания оборудовали цифровыми камерами семь посещаемых зон отдыха Челябинска. Круглосуточное видеонаблюдение появилось на таких муниципальных пляжах, как Городской, Новороссийский, Смолинский, Спортивный, Чуриловский, Шершневский, „Белый парус“», — уточнили URA.RU в «Ростелекоме».
Данные с камер обрабатываются и передаются в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Челябинска (ЕДДС). Процесс позволяет оперативно реагировать на нарушения общественного порядка и предотвращать вандализм. Павел Екимов из Поисково-спасательной службы на водных объектах города отметил, что благодаря профессиональным спасателям и системе видеонаблюдения созданы комфортные условия для безопасного отдыха. В настоящее время 80% муниципальных пляжей оснащены такими системами.
Директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов рассказал о важности качественного покрытия территории пляжей видеонаблюдением, устранении слепых зон и обеспечении четкого изображения. Камеры с широким углом обзора передают видеопоток в облачное хранилище, доступ к которому имеет только заказчик услуги. В УрФО и Пермском крае функционирует более 20 тысяч видеокамер. Причем шесть тысяч из них расположены в Челябинской области. Видеонаблюдение может быть дополнено функцией видеоаналитики для автоматического обнаружения различных инцидентов. Уличные камеры обеспечены защитой от вандалов и погодных условий.
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