Дипломаты окажут содействие по задержанному Серебрякову

По вопросам задержания в Бодруме Евгения Серебрякова, подорвавшего автомобиль Land Cruiser в Москве, ведется активное обсуждение между правоохранительными органами России и Турции. Об этом сообщили представители посольства РФ в Анкаре. Отмечается, что дипломаты окажут содействие.
"Вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции", — заявили в дипломатической миссии РИА Новости. Там добавили, что дипломаты окажут содействие по этому вопросу в рамках своих полномочий.
В Москве утром 24 июля на парковке на улице Синявинской произошел взрыв автомобиля Land Cruiser. Исполнителем подрыва автомобиля в Москве оказался 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков. Замоскворецкий суд Москвы сообщил о заочном аресте и предъявлении ему обвинений. В правоохранительных органах рассказали, что у следствия есть все основания считать, что Серебряков действовал в составе преступной группы, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.