Дипломаты окажут содействие по задержанному Серебрякову

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Российские дипломаты окажут содействие по Евгению Серебрякову в рамках своих полномочий
Российские дипломаты окажут содействие по Евгению Серебрякову в рамках своих полномочий Фото:
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По вопросам задержания в Бодруме Евгения Серебрякова, подорвавшего автомобиль Land Cruiser в Москве, ведется активное обсуждение между правоохранительными органами России и Турции. Об этом сообщили представители посольства РФ в Анкаре. Отмечается, что дипломаты окажут содействие.

"Вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции", — заявили в дипломатической миссии РИА Новости. Там добавили, что дипломаты окажут содействие по этому вопросу в рамках своих полномочий.

В Москве утром 24 июля на парковке на улице Синявинской произошел взрыв автомобиля Land Cruiser. Исполнителем подрыва автомобиля в Москве оказался 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков. Замоскворецкий суд Москвы сообщил о заочном аресте и предъявлении ему обвинений. В правоохранительных органах рассказали, что у следствия есть все основания считать, что Серебряков действовал в составе преступной группы, передает RT

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По вопросам задержания в Бодруме Евгения Серебрякова, подорвавшего автомобиль Land Cruiser в Москве, ведется активное обсуждение между правоохранительными органами России и Турции. Об этом сообщили представители посольства РФ в Анкаре. Отмечается, что дипломаты окажут содействие. "Вопросы по задержанному обсуждаются по линии правоохранительных органов России и Турции", — заявили в дипломатической миссии РИА Новости. Там добавили, что дипломаты окажут содействие по этому вопросу в рамках своих полномочий. В Москве утром 24 июля на парковке на улице Синявинской произошел взрыв автомобиля Land Cruiser. Исполнителем подрыва автомобиля в Москве оказался 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков. Замоскворецкий суд Москвы сообщил о заочном аресте и предъявлении ему обвинений. В правоохранительных органах рассказали, что у следствия есть все основания считать, что Серебряков действовал в составе преступной группы, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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