Депутат Буяков оценил закон, поднявший выплаты челябинским бойцам СВО

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Сергей Буяков в областном заксобрании руководит комитетом по социальной политике
Сергей Буяков в областном заксобрании руководит комитетом по социальной политике Фото:

Председатель комитета по соцполитике заксобрания Челябинской области Сергей Буяков дал оценку региональному закону, в 2,3 раза — с 305 тысяч до 705 тысяч рублей повысившему выплаты участникам СВО. Как сообщало URA.RU, закон был одобрен депутатами заксобрания на заседании 25 июля.

«Челябинская область поддерживает своих бойцов, сражающихся сейчас в зоне СВО. У парней должна быть твердая уверенность, что их родным помогут в решении любых вопросов, а дети обеспечены всем необходимым. Президент сказал: бойцы должны всегда чувствовать, что „страна с ними“. Не только страна, но и каждый регион, Челябинская область с первых дней включилась в эту работу. Губернатор Алексей Текслер считает такую поддержку приоритетной», — заявил URA.RU Буяков.

Принятый депутатами заксобрания по инициативе губернатора закон повышает выплату для жителей региона, заключивших с Минобороны РФ или Росгвардией контракт для службы в зоне проведения СВО, с 305 до 705 тысяч рублей. На сессии заксобрания 25 июля были приняты и другие меры поддержки бойцов.

«Теперь дети бойцов СВО, студенты колледжей, которые находятся при вузах Челябинской области, будут получать ежемесячные выплаты в размере 18 700 рублей, двукратное горячее питание. Им также будет компенсирована плата за обучение в размере 70 тысяч рублей в год», — напомнил Буяков.

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Председатель комитета по соцполитике заксобрания Челябинской области Сергей Буяков дал оценку региональному закону, в 2,3 раза — с 305 тысяч до 705 тысяч рублей повысившему выплаты участникам СВО. Как сообщало URA.RU, закон был одобрен депутатами заксобрания на заседании 25 июля. «Челябинская область поддерживает своих бойцов, сражающихся сейчас в зоне СВО. У парней должна быть твердая уверенность, что их родным помогут в решении любых вопросов, а дети обеспечены всем необходимым. Президент сказал: бойцы должны всегда чувствовать, что „страна с ними“. Не только страна, но и каждый регион, Челябинская область с первых дней включилась в эту работу. Губернатор Алексей Текслер считает такую поддержку приоритетной», — заявил URA.RU Буяков. Принятый депутатами заксобрания по инициативе губернатора закон повышает выплату для жителей региона, заключивших с Минобороны РФ или Росгвардией контракт для службы в зоне проведения СВО, с 305 до 705 тысяч рублей. На сессии заксобрания 25 июля были приняты и другие меры поддержки бойцов. «Теперь дети бойцов СВО, студенты колледжей, которые находятся при вузах Челябинской области, будут получать ежемесячные выплаты в размере 18 700 рублей, двукратное горячее питание. Им также будет компенсирована плата за обучение в размере 70 тысяч рублей в год», — напомнил Буяков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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