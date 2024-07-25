25 июля 2024

Шеф ГАИ раскритиковал работу дорожников в Свердловской области

Врио начальника свердловской ГАИ Кузнецов раскритиковал работу дорожников
© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцам дорог вынесли 1,2 тысячи предписаний
Владельцам дорог вынесли 1,2 тысячи предписаний Фото:

В Свердловской области примерно половина аварий происходят из-за плохих дорог, а пробки собираются по причине неправильной организации путей объезда. С начала 2024 года владельцам дорог вынесли уже 1,2 тысячи предписаний, рассказал врио начальника региональной ГАИ Дмитрий Кузнецов.

"Понятно, что присутствует негатив участников дорожного движения, особенно из-за заторов. Идет сейчас реконструкция автомобильной дороги Пермь-Екатеринбург – огромные пробки. ГАИ выезжает и с подрядчиками работы определенные проводит: здесь необходимо асфальтировать, ямку заделать, а сами они как будто не видят", — возмутился Кузнецов в эфире ОТВ.

По его словам, инспекторы негодуют точно также, как и участники дорожного движения. "Основные дорожные недостатки, которые чаще всего встречаются, если говорить о летнем периоде времени, то это либо отсутствует разметка, либо дефекты покрытия", — отметил врио начальника Госавтоинспекции.

Ранее за плохие дороги наказали мэра Каменска-Уральского Алексея Герасимова. После проверки прокуратуры было заведено административное дело. Теперь чиновник должен выплатить 20 тысяч рублей.

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В Свердловской области примерно половина аварий происходят из-за плохих дорог, а пробки собираются по причине неправильной организации путей объезда. С начала 2024 года владельцам дорог вынесли уже 1,2 тысячи предписаний, рассказал врио начальника региональной ГАИ Дмитрий Кузнецов. "Понятно, что присутствует негатив участников дорожного движения, особенно из-за заторов. Идет сейчас реконструкция автомобильной дороги Пермь-Екатеринбург – огромные пробки. ГАИ выезжает и с подрядчиками работы определенные проводит: здесь необходимо асфальтировать, ямку заделать, а сами они как будто не видят", — возмутился Кузнецов в эфире ОТВ. По его словам, инспекторы негодуют точно также, как и участники дорожного движения. "Основные дорожные недостатки, которые чаще всего встречаются, если говорить о летнем периоде времени, то это либо отсутствует разметка, либо дефекты покрытия", — отметил врио начальника Госавтоинспекции. Ранее за плохие дороги наказали мэра Каменска-Уральского Алексея Герасимова. После проверки прокуратуры было заведено административное дело. Теперь чиновник должен выплатить 20 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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