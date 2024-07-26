Челябинцам дали совет, как обезопасить себя от кишечных инфекций. Видео

Роспотребнадзор: чтобы избежать кишечных инфекций, регулярно мойте руки
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор призвал челябинцев регулярно мыть руки
Роспотребнадзор призвал челябинцев регулярно мыть руки Фото:

Челябинцев предупредили об опасности острых кишечных инфекций (ОКИ) и посоветовали регулярно мыть руки, а также овощи и фрукты. Рекомендациями по защите от ОКИ с URA.RU поделились в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

Почему летом шанс получить инфекцию кишечника больше

Как заявляет Роспотребнадзор, летом инфекции чувствуют себя более комфортно. В этот теплый период большинство болезнетворных бактерий и вирусов начинают распространяться быстрее. Получить заражение можно всего лишь, например, съев немытые фрукты или ягоды или случайно глотнув воду при купании в озере.

Где еще можно поймать вредоносные бактерии

Бактерии кишечных инфекций передаются буквально «из рук в руки». Они остаются на гаджетах, ручках дверей, детских игрушках и других предметах общего пользования. Также ОКИ имеют свойство передаваться окружающим. А сам заболевший испытывает очень неприятные ощущения.

Как избежать кишечной инфекции

Роспотребнадзор Челябинской области советует:

  • регулярно мыть руки с мылом;
  • мыть фрукты, овощи и ягоды;
  • пить кипяченую или бутилированную воду;
  • не глотать воду при купании и плавании
  • при боли в животе обращаться за помощью

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Челябинцев предупредили об опасности острых кишечных инфекций (ОКИ) и посоветовали регулярно мыть руки, а также овощи и фрукты. Рекомендациями по защите от ОКИ с URA.RU поделились в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. Почему летом шанс получить инфекцию кишечника больше Как заявляет Роспотребнадзор, летом инфекции чувствуют себя более комфортно. В этот теплый период большинство болезнетворных бактерий и вирусов начинают распространяться быстрее. Получить заражение можно всего лишь, например, съев немытые фрукты или ягоды или случайно глотнув воду при купании в озере. Где еще можно поймать вредоносные бактерии Бактерии кишечных инфекций передаются буквально «из рук в руки». Они остаются на гаджетах, ручках дверей, детских игрушках и других предметах общего пользования. Также ОКИ имеют свойство передаваться окружающим. А сам заболевший испытывает очень неприятные ощущения. Как избежать кишечной инфекции Роспотребнадзор Челябинской области советует:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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