Челябинцев предупредили об опасности острых кишечных инфекций (ОКИ) и посоветовали регулярно мыть руки, а также овощи и фрукты. Рекомендациями по защите от ОКИ с URA.RU поделились в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.
Почему летом шанс получить инфекцию кишечника больше
Как заявляет Роспотребнадзор, летом инфекции чувствуют себя более комфортно. В этот теплый период большинство болезнетворных бактерий и вирусов начинают распространяться быстрее. Получить заражение можно всего лишь, например, съев немытые фрукты или ягоды или случайно глотнув воду при купании в озере.
Где еще можно поймать вредоносные бактерии
Бактерии кишечных инфекций передаются буквально «из рук в руки». Они остаются на гаджетах, ручках дверей, детских игрушках и других предметах общего пользования. Также ОКИ имеют свойство передаваться окружающим. А сам заболевший испытывает очень неприятные ощущения.
Как избежать кишечной инфекции
Роспотребнадзор Челябинской области советует:
- регулярно мыть руки с мылом;
- мыть фрукты, овощи и ягоды;
- пить кипяченую или бутилированную воду;
- не глотать воду при купании и плавании
- при боли в животе обращаться за помощью
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