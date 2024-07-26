Свердловское ГИБДД рекомендует не ехать в район Карабаша из-за потопа на трассе

Управление ГИБДД по Свердловской области рекомендует отказаться от поездок по трассе «Миасс-Карабаш-Кыштым» Челябинской области из-за подтопления трассы с 35 по 38 километр. Этот участок дороги перекрыт в обе стороны.
«Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок в данном направлении и по возможности искать альтернативные пути объезда», — написали в telegram-канале ведомства.
В Челябинской области после масштабных ливней произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Карабашском городском округе. В зоне подтопления оказались 200 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ситуации.
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