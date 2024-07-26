26 июля 2024

Свердловское ГИБДД рекомендует не ехать в район Карабаша из-за потопа на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной подтопления трассы стал прорыв местной дамбы (архивное фото)
Причиной подтопления трассы стал прорыв местной дамбы (архивное фото) Фото:

Управление ГИБДД по Свердловской области рекомендует отказаться от поездок по трассе «Миасс-Карабаш-Кыштым» Челябинской области из-за подтопления трассы с 35 по 38 километр. Этот участок дороги перекрыт в обе стороны.

«Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок в данном направлении и по возможности искать альтернативные пути объезда», — написали в telegram-канале ведомства.

В Челябинской области после масштабных ливней произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Карабашском городском округе. В зоне подтопления оказались 200 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ситуации.

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Управление ГИБДД по Свердловской области рекомендует отказаться от поездок по трассе «Миасс-Карабаш-Кыштым» Челябинской области из-за подтопления трассы с 35 по 38 километр. Этот участок дороги перекрыт в обе стороны. «Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок в данном направлении и по возможности искать альтернативные пути объезда», — написали в telegram-канале ведомства. В Челябинской области после масштабных ливней произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Карабашском городском округе. В зоне подтопления оказались 200 человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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