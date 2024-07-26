26 июля 2024

У популярной бизнес-леди затопило хозяйство в свердловской глубинке, ущерб — на миллионы. Фото

Дожди затопили деревню Малый Турыш уральской предпринимательницы Санжаповой
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ущерб составил больше трех миллионов рублей (архивное фото)
Ущерб составил больше трех миллионов рублей (архивное фото) Фото:

В Свердловской области деревню Малый Турыш, где известная предпринимательница Гузель Санжапова создала свое производство, затопило после мощных дождей — частично под водой оказались глемпинги и другие постройки. Представители бизнес-леди сообщили URA.RU, что сумма ущерба составила больше трех миллионов рублей.

«Сегодня, накануне Ильина дня, деревню затопило, и она превратилась в Венецию. Мы шутим, что теперь точно успеем искупаться до 2 августа. Нам бы столько воды, когда мы горели, конечно, но природа решила по-своему», — рассказала Гузель Санжапова.

Она подчеркнула, что потоп не помешает планам — 17 августа в деревне пройдет фестиваль «Посреди нигде». Хедлайнерами фестиваля станут Сироткин и ARTEMIEV. Вырученные от продажи билетов средства пойдут на восстановление и развитие деревни. Также собранные средства планируется направить на строительство общественного центра с пекарней, образовательным пространством и номерами для туристов.

В декабре 2023 года в Малом Турыше произошел пожар — сгорел склад и гараж со всей техникой. С помощью краундфандинга удалось собрать больше шести миллионов рублей на восстановление ущерба.

У Малого Турыша богатая история. Еще 11 лет назад Гузель Санжапова создала в деревне производства крем-меда, варенья и косметики, превратив производство в глубинке в известный по всей стране бренд. Проект привлек внимание многих россиян: свердловчанку звали на интервью популярнейшие блогеры (например, Екатерина Гордеева, признанная Минюстом РФ иноагентом) и федеральные СМИ (Forbes, «Настоящее время» (признан иноагентом), BBC и другие).

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В Свердловской области деревню Малый Турыш, где известная предпринимательница Гузель Санжапова создала свое производство, затопило после мощных дождей — частично под водой оказались глемпинги и другие постройки. Представители бизнес-леди сообщили URA.RU, что сумма ущерба составила больше трех миллионов рублей. «Сегодня, накануне Ильина дня, деревню затопило, и она превратилась в Венецию. Мы шутим, что теперь точно успеем искупаться до 2 августа. Нам бы столько воды, когда мы горели, конечно, но природа решила по-своему», — рассказала Гузель Санжапова. Она подчеркнула, что потоп не помешает планам — 17 августа в деревне пройдет фестиваль «Посреди нигде». Хедлайнерами фестиваля станут Сироткин и ARTEMIEV. Вырученные от продажи билетов средства пойдут на восстановление и развитие деревни. Также собранные средства планируется направить на строительство общественного центра с пекарней, образовательным пространством и номерами для туристов. В декабре 2023 года в Малом Турыше произошел пожар — сгорел склад и гараж со всей техникой. С помощью краундфандинга удалось собрать больше шести миллионов рублей на восстановление ущерба. У Малого Турыша богатая история. Еще 11 лет назад Гузель Санжапова создала в деревне производства крем-меда, варенья и косметики, превратив производство в глубинке в известный по всей стране бренд. Проект привлек внимание многих россиян: свердловчанку звали на интервью популярнейшие блогеры (например, Екатерина Гордеева, признанная Минюстом РФ иноагентом) и федеральные СМИ (Forbes, «Настоящее время» (признан иноагентом), BBC и другие).
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© Служба новостей «URA.RU»
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