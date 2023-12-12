В деревне, где свердловчанка наладила модное производство меда, случился пожар

Крем-мед Cocco bello полюбился многим, а история создания бренда стала кейсом среди бизнесменов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В деревне Малый Турыш (Свердловская область), где выпускница МГУ, жительница Екатеринбурга Гузель Санжапова запустила в 2014 году производство крем-мода, произошел пожар. Сгорела техника, сумма ущерба составила больше 11 млн рублей. Основательница бизнеса, который спас деревню от разорения, обратилась за помощью к неравнодушным.

«Ночью в 40-градусный мороз сгорел наш склад и гараж. Тут стояла вся техника — грузовичок, трактора и легковые машины. Тут же было столярное производство и дожидалась лета огромная сушильная машина для ягод, на складе лежали внутрипольные конвекторы для общественного центра и хранился весь инструмент — от сварочника до газонокосилки», — написала Гузель Санжапова на странице краудфанднговой платформы Planeta.ru, где открыли сбор средств на покупку новой техники.

Из сотрудников никто не пострадал, но сумма ущерба превысила 11 млн рублей. На покупку новой техники могут уйти годы, при этом без нее возможности производства снизятся. «Сейчас любая финансовая помощь будет огромной поддержкой», — отметила автор проекта.

Производство крем-меда в деревне Малый Турыш Гузель Санжапова запустила в 2014 году. В те годы продукция считалась деликатесной, ее «на ура» восприняли в Москве и Санкт-Петербурге. О бизнесе Санжаповой снимали сюжеты многие федеральные каналы и блогеры.

В огне сгорели и машины, которые возили продукцию в Екатеринбург Фото: Planeta.ru