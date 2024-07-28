У российских журналистов отобрали аккредитации на Олимпиаду

Журналистов ТАСС лишили возможности освещать события на Олимпиаде в Париже
У четырех российских журналистов аннулировали аккредитации на Олимпийские игры. Соревнования проходят в Париже.
«Четырех журналистов ТАСС лишили выданных ранее аккредитаций», — сообщает ТАСС. Аккредитации были необходимы для работы по освещению спортивных событий на Олимпийских играх во Франции.
Летние Олимпийские игры в 2024 году проходят во Франции. Соревнованию продлятся с 26 июля по 11 августа.
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