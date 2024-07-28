У российских журналистов отобрали аккредитации на Олимпиаду

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Журналистов ТАСС лишили возможности освещать события на Олимпиаде в Париже
Журналистов ТАСС лишили возможности освещать события на Олимпиаде в Париже Фото:

У четырех российских журналистов аннулировали аккредитации на Олимпийские игры. Соревнования проходят в Париже.

«Четырех журналистов ТАСС лишили выданных ранее аккредитаций», — сообщает ТАСС. Аккредитации были необходимы для работы по освещению спортивных событий на Олимпийских играх во Франции.

Летние Олимпийские игры в 2024 году проходят во Франции. Соревнованию продлятся с 26 июля по 11 августа.

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У четырех российских журналистов аннулировали аккредитации на Олимпийские игры. Соревнования проходят в Париже. «Четырех журналистов ТАСС лишили выданных ранее аккредитаций», — сообщает ТАСС. Аккредитации были необходимы для работы по освещению спортивных событий на Олимпийских играх во Франции. Летние Олимпийские игры в 2024 году проходят во Франции. Соревнованию продлятся с 26 июля по 11 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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