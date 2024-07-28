В Челябинске с 30 июля более тысячи домов останутся без горячей воды

В Челябинске с 30 июля заканчивается четвертый этап гидравлических испытаний и начинается пятый. Он продлится до 15 августа, сообщил на аппаратном совещании 29 июля сообщил вице-мэр Александр Астахов.
«В Челябинске 30 июля заканчивается четвертый этап испытаний и начинается пятый этап. Он продлится до 15 августа», — сообщил Астахов.
Без горячей воды на две недели останется 963 жилых многоквартирных дома. Под отключение горячего водоснабжения попадут 963 многоквартирных дома, 55 детских садов, 44 учебных и 36 лечебных учреждений в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города.
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