28 июля 2024

В Челябинске с 30 июля более тысячи домов останутся без горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятый этап опрессовок продлится до 15 августа
Пятый этап опрессовок продлится до 15 августа Фото:

В Челябинске с 30 июля заканчивается четвертый этап гидравлических испытаний и начинается пятый. Он продлится до 15 августа, сообщил на аппаратном совещании 29 июля сообщил вице-мэр Александр Астахов.

«В Челябинске 30 июля заканчивается четвертый этап испытаний и начинается пятый этап. Он продлится до 15 августа», — сообщил Астахов.

Без горячей воды на две недели останется 963 жилых многоквартирных дома. Под отключение горячего водоснабжения попадут 963 многоквартирных дома, 55 детских садов, 44 учебных и 36 лечебных учреждений в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города.

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В Челябинске с 30 июля заканчивается четвертый этап гидравлических испытаний и начинается пятый. Он продлится до 15 августа, сообщил на аппаратном совещании 29 июля сообщил вице-мэр Александр Астахов. «В Челябинске 30 июля заканчивается четвертый этап испытаний и начинается пятый этап. Он продлится до 15 августа», — сообщил Астахов. Без горячей воды на две недели останется 963 жилых многоквартирных дома. Под отключение горячего водоснабжения попадут 963 многоквартирных дома, 55 детских садов, 44 учебных и 36 лечебных учреждений в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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