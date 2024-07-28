Мэр из ХМАО нашел замену легендарной чиновнице, ушедшей в отставку

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой нашел замену своему заместителю Татьяне Османкиной, которая в июне ушла в отставку. Новым вице-мэром по социальной работе назначена Ольга Журавская. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте района.
«Журавская с 2018 года работала заместителем начальника управления муниципальной службы в районной мэрии. А до этого около девяти лет была управделами администрации. Так что ее опыт работы сыграл при выборе кандидата на пост заместителя главы района, потому что найти достойную альтернативу Татьяне Османкиной крайне сложно», — рассказал инсайдер.
В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили назначение. Чиновничья карьера Османкиной началась в 2001 году, когда она заняла пост заместителя директора департамента образования в администрации Сургута. Через три года она возглавила комитет труда и социальной защиты населения мэрии Сургутского района, а в 2006 — управление социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району. В 2011-м Османкина перевелась на должность директора департамента образования Сургута, где работала до 2017 года, пока не перешла в Сургутский район на позицию вице-мэра
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