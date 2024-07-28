Пермские рестораторы объявили о временном закрытии топовых заведений

Бары Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, бистро «Лапшичная», доставка «Годзилла суши» и ресторан Nolan wine & kitchen объявили о временном закрытии. Такая информация опубликована в группе Barmanagement.pro, куда входят все эти заведения, в соцсети «ВКонтакте».
«С 29 по 31 июля все заведения будут закрыты. Приносим извинения за неудобства», — сказано в сообщении.
В социальных сетях этих ресторанов и баров уточняется, что их работа приостановлена в связи с проведением корпоратива. Они откроются с 1 августа в обычном режиме. Заведения ресторанной группы Barmanagement.pro регулярно становятся участниками всероссийских премий. Так, бар Rob Roy вошел в лонг-лист премии Where2drink. Russian bar awards 2024, а Nolan wine & kitchen занял четвертое место на премии Wheretoeat center 2023.
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