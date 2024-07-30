В Пермском крае школьник, который сжег одноклассницу, обжаловал приговор

Приговор был оглашен в июне
В Пермском крае подросток, осужденный за изнасилование и убийство одноклассницы, обжаловал приговор суда. Ранее его отправили в колонию почти на 10 лет.
«Обвиняемый подал апелляцию на решение Октябрьского суда: он обжалует срок в колонии. Апелляции подали сам осужденный, его родители и адвокаты обвиняемого», — пишет 59.ru.
Приговор подростку огласили в июне. Суд признал его виновным в убийстве с особой жестокостью и отправил в воспитательную колонию на девять лет 10 месяцев.
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