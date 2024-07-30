В Пермском крае школьник, который сжег одноклассницу, обжаловал приговор

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Приговор был оглашен в июне
Приговор был оглашен в июне Фото:

В Пермском крае подросток, осужденный за изнасилование и убийство одноклассницы, обжаловал приговор суда. Ранее его отправили в колонию почти на 10 лет.

«Обвиняемый подал апелляцию на решение Октябрьского суда: он обжалует срок в колонии. Апелляции подали сам осужденный, его родители и адвокаты обвиняемого», — пишет 59.ru.

Приговор подростку огласили в июне. Суд признал его виновным в убийстве с особой жестокостью и отправил в воспитательную колонию на девять лет 10 месяцев. 

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В Пермском крае подросток, осужденный за изнасилование и убийство одноклассницы, обжаловал приговор суда. Ранее его отправили в колонию почти на 10 лет. «Обвиняемый подал апелляцию на решение Октябрьского суда: он обжалует срок в колонии. Апелляции подали сам осужденный, его родители и адвокаты обвиняемого», — пишет 59.ru. Приговор подростку огласили в июне. Суд признал его виновным в убийстве с особой жестокостью и отправил в воспитательную колонию на девять лет 10 месяцев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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