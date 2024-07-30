Эрдоган: внучка просила не ехать на открытие Олимпиады из-за ЛГБТ*-пропаганды

30 июля 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

Церемония открытия Олимпиады в Париже, куда отказался ехать Реджеп Эрдоган, вызвала общественный резонанс Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Олимпиада-2024 Внучка президента Турции Реджепа Эрдогана просила того не ехать на открытие Олимпиады в Париже из-за ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией, запрещена в РФ). Об этом рассказал сам глава государства. «[Президент Франции Эммануэль] Макрон приглашал меня на открытие Олимпийских игр. Я сказал, что, возможно, приеду. Моя 13-летняя внучка сказала мне: „Дедушка, не едь туда“. Я спросил, почему? В ответ она сказала: „Там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду“. Она показала мне видео», — поделился Эрдоган выступая в генштабе правящей Партии справедливости и развития. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что согласился с просьбой своей внучки и решил не ехать на Олимпиаду. Ранее сообщалось, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже была признана «посланием свободы». Как заявил министр внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в ответ на критику, «некоторые картины могут нравиться или не нравиться». *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Внучка президента Турции Реджепа Эрдогана просила того не ехать на открытие Олимпиады в Париже из-за ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией, запрещена в РФ). Об этом рассказал сам глава государства. «[Президент Франции Эммануэль] Макрон приглашал меня на открытие Олимпийских игр. Я сказал, что, возможно, приеду. Моя 13-летняя внучка сказала мне: „Дедушка, не едь туда“. Я спросил, почему? В ответ она сказала: „Там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду“. Она показала мне видео», — поделился Эрдоган выступая в генштабе правящей Партии справедливости и развития. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что согласился с просьбой своей внучки и решил не ехать на Олимпиаду. Ранее сообщалось, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже была признана «посланием свободы». Как заявил министр внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в ответ на критику, «некоторые картины могут нравиться или не нравиться». *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация