Эрдоган: внучка просила не ехать на открытие Олимпиады из-за ЛГБТ*-пропаганды

Внучка президента Турции Реджепа Эрдогана просила того не ехать на открытие Олимпиады в Париже из-за ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией, запрещена в РФ). Об этом рассказал сам глава государства.
«[Президент Франции Эммануэль] Макрон приглашал меня на открытие Олимпийских игр. Я сказал, что, возможно, приеду. Моя 13-летняя внучка сказала мне: „Дедушка, не едь туда“. Я спросил, почему? В ответ она сказала: „Там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду“. Она показала мне видео», — поделился Эрдоган выступая в генштабе правящей Партии справедливости и развития. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что согласился с просьбой своей внучки и решил не ехать на Олимпиаду.
Ранее сообщалось, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже была признана «посланием свободы». Как заявил министр внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в ответ на критику, «некоторые картины могут нравиться или не нравиться».
*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация
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