30 июля 2024

Челябинцам рассказали о состоянии реки Миасс во время сбросов воды

Козлов: Обстановка с вынужденным сбросом воды на реке Миасс не критична
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске из-за сбросов на реке Миасс наблюдаются частичные подтопления Фото:
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Обстановка с вынужденным сбросом воды на реке Миасс в Челябинске после продолжительных осадков не является критичной. Об этом сообщил заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов в ходе проверки состояния гидротехнических сооружений и других объектов на реке.

«С плотины Шершневского водохранилища сбрасывается 100 кубических метров в секунду, что не является критичным. Текущий сброс не характерен для летнего периода, но значительно меньше показателя паводка 2000 года, когда сброс достигал более 200 кубических метров в секунду», — цитирует заместителя губернатора Александра Козлова пресс-служба Министерства экологии региона.

Течение реки Миасс в Челябинске усилилось, но работы по строительству нового вантового моста продолжаются в штатном режиме. В поселке Мелькомбинат зафиксированы частичные подтопления, а дорожная развязка по улице Северо-Крымской перекрыта дорожной техникой. Движение по «Хитрому мостику», соединяющему Свердловский тракт и улицу Дубравную, также закрыли. При этом проход на Заячий остров свободен. Ответственные службы отслеживают изменения уровня воды в реке и оперативно регулируют объем сбросов.

Как ранее сообщало URA.RU ранее, сброс воды до 100 кубометров в секунду на Шершневском водохранилище в Челябинске увеличили 30 июля. Начинали сброс с 50 кубометров, постепенно повышая его. Эти действия должны помочь избежать потопа.

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Обстановка с вынужденным сбросом воды на реке Миасс в Челябинске после продолжительных осадков не является критичной. Об этом сообщил заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов в ходе проверки состояния гидротехнических сооружений и других объектов на реке. «С плотины Шершневского водохранилища сбрасывается 100 кубических метров в секунду, что не является критичным. Текущий сброс не характерен для летнего периода, но значительно меньше показателя паводка 2000 года, когда сброс достигал более 200 кубических метров в секунду», — цитирует заместителя губернатора Александра Козлова пресс-служба Министерства экологии региона. Течение реки Миасс в Челябинске усилилось, но работы по строительству нового вантового моста продолжаются в штатном режиме. В поселке Мелькомбинат зафиксированы частичные подтопления, а дорожная развязка по улице Северо-Крымской перекрыта дорожной техникой. Движение по «Хитрому мостику», соединяющему Свердловский тракт и улицу Дубравную, также закрыли. При этом проход на Заячий остров свободен. Ответственные службы отслеживают изменения уровня воды в реке и оперативно регулируют объем сбросов. Как ранее сообщало URA.RU ранее, сброс воды до 100 кубометров в секунду на Шершневском водохранилище в Челябинске увеличили 30 июля. Начинали сброс с 50 кубометров, постепенно повышая его. Эти действия должны помочь избежать потопа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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