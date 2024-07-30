В Челябинской области устраняют последствия ливней: что известно к этому часу

В Челябинской области подтоплены более 200 частных домов

31 июля 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

В регионе до сих под подтоплены дома, дворы и дороги Фото: Алексей Самаев © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Челябинской области постепенно устраняют последствия сильных ливней, которые привели к подтоплению ряда территорий. Ситуация остается напряженной, регион готовится к возобновлению обильных осадков. Что известно к 31 июля, читайте в материале URA.RU. В Еманжелинке жителям предложили скинуться на откачку воды Глава Еманжелинки, где действует режим ЧС, предложил жителям самим скинуться на откачку воды, которая уже пять дней стоит в огородах и домах. Он обозначил, что приоритетом является осушение многоквартирных домов. После вмешательства прокуратуры сельчанам пообещали привезти помпу. В Миассе вода подтопила новые улицы В Миассе из-за роста уровня воды в Городском пруду произошло подтопление частного сектора, который располагается по улицам Старгорода. На этих улицах ввели режим ЧС, а жители эвакуируются в ПВР. В Иремельском водохранилище, Городском и Поликарповском прудах находится на стабильном уровне, оттуда ведется активный сброс воды. В селе Смородинка укрепили дамбу, но переливы есть, как и на озере Ильменском. Продолжает действовать режим ЧС в поселке «Динамо» на улицах Долинная и Торфянская. В Челябинске продолжается сброс воды с плотины С плотины Шершневского водохранилища сбрасывается 100 кубических метров в секунду. Это не критивный показатель, так как во время паводка весной 2000 года сброс достигал более 200 кубических метров в секунду. Из-за подъема воды закрыли проезд по «Хитрому мосту» в Металлургическом районе. Доступ на заячий остров открыт. Проезд под мостами на улице Северо-Крымской перекрыт строительной техникой. Обстановка на дорогах Утром 31 июля закрытыми для проезда остаются две автодороги регионального значения. Это дорога Красносельское-Сухарыш (участок км 10) и Лазурный — Дубровка (участок км 5-6). Как сообщают в пресс-службе регионального миндора, переливы наблюдаются по шести участкам, но движение по ним открыто. Общие цифры По данным пресс-службы регионального МЧС, к утру 31 июля на контроле остается 238 подтопленных частных жилых домов, 361 приусадебный участок. В пунктах временного размещения остаются 34 человека, из них семь детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области постепенно устраняют последствия сильных ливней, которые привели к подтоплению ряда территорий. Ситуация остается напряженной, регион готовится к возобновлению обильных осадков. Что известно к 31 июля, читайте в материале URA.RU. В Еманжелинке жителям предложили скинуться на откачку воды Глава Еманжелинки, где действует режим ЧС, предложил жителям самим скинуться на откачку воды, которая уже пять дней стоит в огородах и домах. Он обозначил, что приоритетом является осушение многоквартирных домов. После вмешательства прокуратуры сельчанам пообещали привезти помпу. В Миассе вода подтопила новые улицы В Миассе из-за роста уровня воды в Городском пруду произошло подтопление частного сектора, который располагается по улицам Старгорода. На этих улицах ввели режим ЧС, а жители эвакуируются в ПВР. В Иремельском водохранилище, Городском и Поликарповском прудах находится на стабильном уровне, оттуда ведется активный сброс воды. В селе Смородинка укрепили дамбу, но переливы есть, как и на озере Ильменском. Продолжает действовать режим ЧС в поселке «Динамо» на улицах Долинная и Торфянская. В Челябинске продолжается сброс воды с плотины С плотины Шершневского водохранилища сбрасывается 100 кубических метров в секунду. Это не критивный показатель, так как во время паводка весной 2000 года сброс достигал более 200 кубических метров в секунду. Из-за подъема воды закрыли проезд по «Хитрому мосту» в Металлургическом районе. Доступ на заячий остров открыт. Проезд под мостами на улице Северо-Крымской перекрыт строительной техникой. Обстановка на дорогах Утром 31 июля закрытыми для проезда остаются две автодороги регионального значения. Это дорога Красносельское-Сухарыш (участок км 10) и Лазурный — Дубровка (участок км 5-6). Как сообщают в пресс-службе регионального миндора, переливы наблюдаются по шести участкам, но движение по ним открыто. Общие цифры По данным пресс-службы регионального МЧС, к утру 31 июля на контроле остается 238 подтопленных частных жилых домов, 361 приусадебный участок. В пунктах временного размещения остаются 34 человека, из них семь детей.