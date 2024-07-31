После запроса Бастрыкина жители затопленного поселка в Челябинске получат выплаты

После запроса доклада главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина жители подтопленного из-за обильных дождей поселка Первоплановый в Ленинском районе Челябинска получат первую материальную помощь за полученный ущерб жилья. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.
«Жители поселка Первоплановый в Ленинском районе получат первые выплаты. Вчера комиссия посетила 17 частных домовладений в зоне подтопления», — сообщили в мэрии.
Для оказания материальной помощи жителям поселка уже подготовлены необходимые документы. Сумма выплат будет рассчитываться пропорционально нанесенному ущербу. Уточняется, что деньги будут перечислены на счет пострадавших уже сегодня.
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о затоплении поселка в Ленинском районе Челябинска 30 июля, после публикации возмущенных жителей в СМИ. Бастрыкин дал поручение провести проверку по данному факту руководителю СУ СК России по Челябинской области Правосудову.
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