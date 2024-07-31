Заказчики с Украины обещали по 300 тысяч рублей юным свердловским террористам

Подростки пытались поджечь локомотивы и железнодорожные шкафы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каждому из группы свердловских подростков, задержанной за подготовку терактов, была обещана крупная награда. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«Каждому из парней обещали заплатить по 300 тысяч рублей, вознаграждение они в итоге не получили. Некоторые из подростков, которых вербовала украинская сторона, были неблагополучными, например, состояли на учете в полиции», — объяснил собеседник агентства.

Восемь подростков были задержаны сотрудниками ФСБ во время попытки совершить диверсию на железной дороге в Красноуральске. Этот приказ и другой — устроить теракт на железнодорожном объекте в Первоуральске — они получали от неизвестного заказчика с Украины через мессенджер. Задерживать парней пришлось с погоней и стрельбой. Сейчас все они под арестом, возбуждены два уголовных дела.