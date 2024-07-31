Заказчики с Украины обещали по 300 тысяч рублей юным свердловским террористам

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Канистра с жидкостью. Екатеринбург, бензин, топливо, канистра
Подростки пытались поджечь локомотивы и железнодорожные шкафы Фото:

Каждому из группы свердловских подростков, задержанной за подготовку терактов, была обещана крупная награда. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.

«Каждому из парней обещали заплатить по 300 тысяч рублей, вознаграждение они в итоге не получили. Некоторые из подростков, которых вербовала украинская сторона, были неблагополучными, например, состояли на учете в полиции», — объяснил собеседник агентства.

Восемь подростков были задержаны сотрудниками ФСБ во время попытки совершить диверсию на железной дороге в Красноуральске. Этот приказ и другой — устроить теракт на железнодорожном объекте в Первоуральске — они получали от неизвестного заказчика с Украины через мессенджер. Задерживать парней пришлось с погоней и стрельбой. Сейчас все они под арестом, возбуждены два уголовных дела.

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Каждому из группы свердловских подростков, задержанной за подготовку терактов, была обещана крупная награда. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Каждому из парней обещали заплатить по 300 тысяч рублей, вознаграждение они в итоге не получили. Некоторые из подростков, которых вербовала украинская сторона, были неблагополучными, например, состояли на учете в полиции», — объяснил собеседник агентства. Восемь подростков были задержаны сотрудниками ФСБ во время попытки совершить диверсию на железной дороге в Красноуральске. Этот приказ и другой — устроить теракт на железнодорожном объекте в Первоуральске — они получали от неизвестного заказчика с Украины через мессенджер. Задерживать парней пришлось с погоней и стрельбой. Сейчас все они под арестом, возбуждены два уголовных дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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