Арестованы 8 свердловских подростков, готовивших по заказу Украины теракты

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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Парни подозреваются в попытке совершения терактов на ж/д станции Фото:

Суд отправил под стражу восьмерых подростков, готовившихся совершить теракты на железной дороге в Первоуральске и Красноуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР.

«Всем подозреваемым предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205, а также ч.1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. По ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в telegram-канале ведомства.

По версии следствия, обвиняемые совершили попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов в июле. Для этого они прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами. Однако довести свои действия до конца не успели, так как были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. Юноши получали указания с Украины, им были обещаны деньги.

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Суд отправил под стражу восьмерых подростков, готовившихся совершить теракты на железной дороге в Первоуральске и Красноуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР. «Всем подозреваемым предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205, а также ч.1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. По ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в telegram-канале ведомства. По версии следствия, обвиняемые совершили попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов в июле. Для этого они прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами. Однако довести свои действия до конца не успели, так как были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. Юноши получали указания с Украины, им были обещаны деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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