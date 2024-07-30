Арестованы 8 свердловских подростков, готовивших по заказу Украины теракты

30 июля 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Парни подозреваются в попытке совершения терактов на ж/д станции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд отправил под стражу восьмерых подростков, готовившихся совершить теракты на железной дороге в Первоуральске и Красноуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР. «Всем подозреваемым предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205, а также ч.1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. По ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в telegram-канале ведомства. По версии следствия, обвиняемые совершили попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов в июле. Для этого они прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами. Однако довести свои действия до конца не успели, так как были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. Юноши получали указания с Украины, им были обещаны деньги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд отправил под стражу восьмерых подростков, готовившихся совершить теракты на железной дороге в Первоуральске и Красноуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СКР. «Всем подозреваемым предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205, а также ч.1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. По ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в telegram-канале ведомства. По версии следствия, обвиняемые совершили попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов в июле. Для этого они прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами. Однако довести свои действия до конца не успели, так как были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. Юноши получали указания с Украины, им были обещаны деньги.