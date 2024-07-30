30 июля 2024

Восемь юных свердловских террористов ловили с погоней и стрельбой

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Клипарт. Курган, рюкзаки, подростки
Парни пытались скрыться, но задержали всех (архивное фото) Фото:

За восемью подростками, задержанными за подготовку терактов на железной дороге в Свердловской области, якобы была погоня со стрельбой. Подробностями резонансного дела с URA.RU поделился источник, знакомый с ходом следствия.

«Парни были у силовиков в разработке, их переписку читали, но они не подозревали об этом. Сначала они хотели поджечь в Красноуральске трансформаторную будку, но не смогли. Спустя время они решили поджечь железнодорожные пути и гурьбой отправились покупать бензин. Там были камеры, подростков заметили. А когда они явились на дело, их уже ждала засада», — рассказал собеседник агентства.

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При виде силовиков парни бросились врассыпную. Началась погоня, во время которой якобы звучали предупредительные выстрелы. В итоге удалось задержать всех. Некоторых из подростков, сумевших скрыться, удалось убедить сдаться добровольно.

О задержании двух групп подростков ранее сообщало Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СКР. Восемь несовершеннолетних получали через мессенджер с Украины приказы совершить теракты на железнодорожных путях, но были вычислены сотрудниками свердловского УФСБ. Кроме Красноуральска, у парней в планах была диверсия на железнодорожной станции в Первоуральске. Возбуждено два уголовных дела, все восемь человек помещены под арест.

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За восемью подростками, задержанными за подготовку терактов на железной дороге в Свердловской области, якобы была погоня со стрельбой. Подробностями резонансного дела с URA.RU поделился источник, знакомый с ходом следствия. «Парни были у силовиков в разработке, их переписку читали, но они не подозревали об этом. Сначала они хотели поджечь в Красноуральске трансформаторную будку, но не смогли. Спустя время они решили поджечь железнодорожные пути и гурьбой отправились покупать бензин. Там были камеры, подростков заметили. А когда они явились на дело, их уже ждала засада», — рассказал собеседник агентства. При виде силовиков парни бросились врассыпную. Началась погоня, во время которой якобы звучали предупредительные выстрелы. В итоге удалось задержать всех. Некоторых из подростков, сумевших скрыться, удалось убедить сдаться добровольно. О задержании двух групп подростков ранее сообщало Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СКР. Восемь несовершеннолетних получали через мессенджер с Украины приказы совершить теракты на железнодорожных путях, но были вычислены сотрудниками свердловского УФСБ. Кроме Красноуральска, у парней в планах была диверсия на железнодорожной станции в Первоуральске. Возбуждено два уголовных дела, все восемь человек помещены под арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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