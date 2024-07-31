Эсерам не удалось закрыть каждый пятый округ на выборах в гордуму Челябинска

Представители «Справедливой России» будут в списках кандидатов в депутаты на 20 из 25 избирательных округах на выборах в гордуму Челябинска. Об этом свидетельствует информация облизбиркома.
«Кандидат в депутаты от эсеров Владислав Барышников по округу № 17 в Советском районе получил отказ в регистрации. Елена Шестаева по округу № 15 в Металлургическом районе утратила статус выдвинутого кандидата», — сообщается на портале избиркома.
Также незакрытыми кандидатами от «Справедливой России» остались избирательные округа № 3 (Калининский район), № 9 (Курчатовский район) и № 23 (Тракторозаводский район). Это получилось после того, как уже выдвинутые от эсеров Дмитрий Иванов и Дмитрий Григорчик решили пойти на выборы в первом случае от «Новых людей», во втором — самовыдвиженцем. Кроме того, не стала подавать документы для участия в выборах поддержанная региональной конференцией эсеров Екатерина Сутягина. Изначально предполагалось, что эсеры закроют своими кандидатоми все 25 одномандатных избирательных округов.
Партийцы пытались закрыть округ № 3 кандидатурой самовыдвиженца, депутата Центрального райсовета Романа Никитина. Однако ему не удалось собрать достаточного числа корректных подписей в свою поддержку.
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