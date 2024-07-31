Экономика Промышленность Пермский завод побил рекорд по производству кокса Завод «Губахинский кокс» за месяц выпустил более 95 тысяч тонн продукции 01 августа 2024 в 16:31 Размер текста - 17 + Предприятие увеличивает объемы производства из-за спроса на продукцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермское предприятие «Губахинский кокс» поставило новый рекорд по производству продукции. За месяц завод выпустил более 95 тысяч тонн валового кокса. «Таким образом, был побит предыдущий рекорд, поставленный в марте 2023 года. Тогда завод выпустил 93 тысяч тонн продукции. „Губахинский кокс“ нарастил объемы производства кокса в связи с увеличением спроса на него на российском металлургическом рынке», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». ОАО «Губахинский кокс» входит в состав группы предприятий АО «Стройсервис». Завод производит угольный кокс и химическую продукцию. В 2023 году выручка предприятия составила 28,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,9 млрд рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что на «Губахинском коксе» запустили в эксплуатацию новые установки для дробления крупных кусков каменного угля. Это позволило ускорить производственный процесс и повысить качество продукции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пермское предприятие «Губахинский кокс» поставило новый рекорд по производству продукции. За месяц завод выпустил более 95 тысяч тонн валового кокса. «Таким образом, был побит предыдущий рекорд, поставленный в марте 2023 года. Тогда завод выпустил 93 тысяч тонн продукции. „Губахинский кокс“ нарастил объемы производства кокса в связи с увеличением спроса на него на российском металлургическом рынке», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». ОАО «Губахинский кокс» входит в состав группы предприятий АО «Стройсервис». Завод производит угольный кокс и химическую продукцию. В 2023 году выручка предприятия составила 28,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,9 млрд рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что на «Губахинском коксе» запустили в эксплуатацию новые установки для дробления крупных кусков каменного угля. Это позволило ускорить производственный процесс и повысить качество продукции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям