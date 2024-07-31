Пермский завод побил рекорд по производству кокса

Пермское предприятие «Губахинский кокс» поставило новый рекорд по производству продукции. За месяц завод выпустил более 95 тысяч тонн валового кокса.
«Таким образом, был побит предыдущий рекорд, поставленный в марте 2023 года. Тогда завод выпустил 93 тысяч тонн продукции. „Губахинский кокс“ нарастил объемы производства кокса в связи с увеличением спроса на него на российском металлургическом рынке», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».
ОАО «Губахинский кокс» входит в состав группы предприятий АО «Стройсервис». Завод производит угольный кокс и химическую продукцию. В 2023 году выручка предприятия составила 28,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,9 млрд рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что на «Губахинском коксе» запустили в эксплуатацию новые установки для дробления крупных кусков каменного угля. Это позволило ускорить производственный процесс и повысить качество продукции.
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Пермское предприятие «Губахинский кокс» поставило новый рекорд по производству продукции. За месяц завод выпустил более 95 тысяч тонн валового кокса. «Таким образом, был побит предыдущий рекорд, поставленный в марте 2023 года. Тогда завод выпустил 93 тысяч тонн продукции. „Губахинский кокс“ нарастил объемы производства кокса в связи с увеличением спроса на него на российском металлургическом рынке», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». ОАО «Губахинский кокс» входит в состав группы предприятий АО «Стройсервис». Завод производит угольный кокс и химическую продукцию. В 2023 году выручка предприятия составила 28,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,9 млрд рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что на «Губахинском коксе» запустили в эксплуатацию новые установки для дробления крупных кусков каменного угля. Это позволило ускорить производственный процесс и повысить качество продукции.