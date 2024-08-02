Пьяная свердловчанка устроила аварию, в которой заживо сгорели два человека

В Алапаевске суд вынес приговор Анастасии Г., обвиняемой в гибели своей 18-летней беременной сестры Кристины и 16-летнего пасынка Сергея. Трагическое событие случилось 2 сентября 2023 года на трассе, когда Анастасия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением автомобилем Hyundai Solaris и врезалась в деревья. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.
«В автомобиле на момент ДТП находились беременная двоюродная сестра осужденной и 16-летний пасынок виновницы дорожно-транспортного происшествия. От полученных телесных повреждений пассажиры автомобиля скончались на месте происшествия, не сумев покинуть салон автомобиля», — отметили в ведомстве.
Во время следствия Анастасия признала, что она виновата в произошедшем ДТП. Прокуратура предложила наказать ее десятилетним заключением, но судья принял решение о назначении восьмилетнего срока. Анастасия не будет отправлена в тюрьму, так как суд, согласно статье 82 УК РФ, отсрочил исполнение приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. У Анастасии остается право обжаловать приговор в апелляционном порядке.
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