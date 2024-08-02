02 августа 2024

Куйвашев поблагодарил участников операции по ликвидации ЧП в Нижнем Тагиле

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев отметил мужество и бесстрашие специалистов Фото:
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил спасателей и силовиков за операцию по ликвидации последствий происшествия с обрушившемся домом в Нижнем Тагиле. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«Куйвашев поблагодарил спасателей и правоохранителей за проведение поисково-спасательной операции на месте ЧП в Нижнем Тагиле. Глава региона отметил мужество и бесстрашие специалистов, которые ринулись на помощь и круглосуточно проводили работы, спасали пострадавших. В настоящее время осуществляется разбор завалов», — говорится в заявлении.

Ранее URA.RU писало о завершении спасательной операции на месте обрушения двух подъездов по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Она продлилась более суток. Сама трагедия произошла 1 августа.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил спасателей и силовиков за операцию по ликвидации последствий происшествия с обрушившемся домом в Нижнем Тагиле. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Куйвашев поблагодарил спасателей и правоохранителей за проведение поисково-спасательной операции на месте ЧП в Нижнем Тагиле. Глава региона отметил мужество и бесстрашие специалистов, которые ринулись на помощь и круглосуточно проводили работы, спасали пострадавших. В настоящее время осуществляется разбор завалов», — говорится в заявлении. Ранее URA.RU писало о завершении спасательной операции на месте обрушения двух подъездов по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Она продлилась более суток. Сама трагедия произошла 1 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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