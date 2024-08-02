Куйвашев поблагодарил участников операции по ликвидации ЧП в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил спасателей и силовиков за операцию по ликвидации последствий происшествия с обрушившемся домом в Нижнем Тагиле. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«Куйвашев поблагодарил спасателей и правоохранителей за проведение поисково-спасательной операции на месте ЧП в Нижнем Тагиле. Глава региона отметил мужество и бесстрашие специалистов, которые ринулись на помощь и круглосуточно проводили работы, спасали пострадавших. В настоящее время осуществляется разбор завалов», — говорится в заявлении.
Ранее URA.RU писало о завершении спасательной операции на месте обрушения двух подъездов по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Она продлилась более суток. Сама трагедия произошла 1 августа.
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