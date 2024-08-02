02 августа 2024

Демонтировать разрушенный дом в Нижнем Тагиле будут двое суток. Видео

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
О полном сносе дома доложили на докладе полпреду Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Демонтировать разрушенный дом в Нижнем Тагиле, в котором обрушились два подъезда, будут двое суток. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

«Площадка поврежденного дома была передана от МЧС России по Свердловской области администрации города Нижнего Тагила, которая заключила договор на окончательный демонтаж, доложил губернатор Евгений Куйвашев полпреду в УрФО Владимиру Якушеву», — говорится в заявлении.

Ранее URA.RU анонсировало, что обрушившуюся пятиэтажку по ул. Сибирская 81 планируют снести полностью и уже разобрали левую часть дома. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.

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Демонтировать разрушенный дом в Нижнем Тагиле, в котором обрушились два подъезда, будут двое суток. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. «Площадка поврежденного дома была передана от МЧС России по Свердловской области администрации города Нижнего Тагила, которая заключила договор на окончательный демонтаж, доложил губернатор Евгений Куйвашев полпреду в УрФО Владимиру Якушеву», — говорится в заявлении. Ранее URA.RU анонсировало, что обрушившуюся пятиэтажку по ул. Сибирская 81 планируют снести полностью и уже разобрали левую часть дома. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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