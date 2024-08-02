Демонтировать разрушенный дом в Нижнем Тагиле будут двое суток. Видео

03 августа 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

О полном сносе дома доложили на докладе полпреду Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Демонтировать разрушенный дом в Нижнем Тагиле, в котором обрушились два подъезда, будут двое суток. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. «Площадка поврежденного дома была передана от МЧС России по Свердловской области администрации города Нижнего Тагила, которая заключила договор на окончательный демонтаж, доложил губернатор Евгений Куйвашев полпреду в УрФО Владимиру Якушеву», — говорится в заявлении. Ранее URA.RU анонсировало, что обрушившуюся пятиэтажку по ул. Сибирская 81 планируют снести полностью и уже разобрали левую часть дома. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Демонтировать разрушенный дом в Нижнем Тагиле, в котором обрушились два подъезда, будут двое суток. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. «Площадка поврежденного дома была передана от МЧС России по Свердловской области администрации города Нижнего Тагила, которая заключила договор на окончательный демонтаж, доложил губернатор Евгений Куйвашев полпреду в УрФО Владимиру Якушеву», — говорится в заявлении. Ранее URA.RU анонсировало, что обрушившуюся пятиэтажку по ул. Сибирская 81 планируют снести полностью и уже разобрали левую часть дома. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.