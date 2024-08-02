Демонтировать разрушенный дом в Нижнем Тагиле, в котором обрушились два подъезда, будут двое суток. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
«Площадка поврежденного дома была передана от МЧС России по Свердловской области администрации города Нижнего Тагила, которая заключила договор на окончательный демонтаж, доложил губернатор Евгений Куйвашев полпреду в УрФО Владимиру Якушеву», — говорится в заявлении.
Ранее URA.RU анонсировало, что обрушившуюся пятиэтажку по ул. Сибирская 81 планируют снести полностью и уже разобрали левую часть дома. Всю актуальную информацию агентство собирает в отдельном сюжете.
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