Мошенники нашли способ заработать на трагедии с обрушившимся домом в Нижнем Тагиле. Об этом сообщают в департаменте информполитики региона.
«В соцсетях начинают расходиться просьбы о сборе денег якобы для помощи пострадавшим. Администрация Нижнего Тагила предупреждает: никакой расчетный счет для сбора денежных средств для пострадавших не открыт. Не ведитесь на уловки мошенников», — говорится в заявлении.
Сейчас работают четыре официальных пункта сбора помощи пострадавшим после взрыва в пятиэтажке:
— ул. Юности, 49 гостиница «Спортивная-1» (от «Уралвагонзавода»),
— ул. Окунева, 22 (администрация Дзержинского района),
— ул. Максарева, 11 (КЦСОН «Золотая осень»),
— ул. Пархоменко, 37 (Городской Дворец молодежи).
Для решения всех вопросов, связанных с ЧП и помощью пострадавшим, открыли круглосуточную горячую линию. Ей можно воспользоваться по номеру 83435331855.
Обрушение произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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