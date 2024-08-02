02 августа 2024

Мошенники нашли способ заработать на трагедии в Нижнем Тагиле. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация, сибирская 81
Администрация города предупреждает, что никакого счета для сбора денег не открыто Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Мошенники нашли способ заработать на трагедии с обрушившимся домом в Нижнем Тагиле. Об этом сообщают в департаменте информполитики региона.

«В соцсетях начинают расходиться просьбы о сборе денег якобы для помощи пострадавшим. Администрация Нижнего Тагила предупреждает: никакой расчетный счет для сбора денежных средств для пострадавших не открыт. Не ведитесь на уловки мошенников», — говорится в заявлении.

Сейчас работают четыре официальных пункта сбора помощи пострадавшим после взрыва в пятиэтажке:

— ул. Юности, 49 гостиница «Спортивная-1» (от «Уралвагонзавода»),

— ул. Окунева, 22 (администрация Дзержинского района),

— ул. Максарева, 11 (КЦСОН «Золотая осень»),

— ул. Пархоменко, 37 (Городской Дворец молодежи).

Для решения всех вопросов, связанных с ЧП и помощью пострадавшим, открыли круглосуточную горячую линию. Ей можно воспользоваться по номеру 83435331855.

Обрушение произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.

Скриншот постов мошенников
Скриншот постов мошенников
Фото:
Скриншот поста мошенников
Скриншот поста мошенников
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Мошенники нашли способ заработать на трагедии с обрушившимся домом в Нижнем Тагиле. Об этом сообщают в департаменте информполитики региона. «В соцсетях начинают расходиться просьбы о сборе денег якобы для помощи пострадавшим. Администрация Нижнего Тагила предупреждает: никакой расчетный счет для сбора денежных средств для пострадавших не открыт. Не ведитесь на уловки мошенников», — говорится в заявлении. Сейчас работают четыре официальных пункта сбора помощи пострадавшим после взрыва в пятиэтажке: — ул. Юности, 49 гостиница «Спортивная-1» (от «Уралвагонзавода»), — ул. Окунева, 22 (администрация Дзержинского района), — ул. Максарева, 11 (КЦСОН «Золотая осень»), — ул. Пархоменко, 37 (Городской Дворец молодежи). Для решения всех вопросов, связанных с ЧП и помощью пострадавшим, открыли круглосуточную горячую линию. Ей можно воспользоваться по номеру 83435331855. Обрушение произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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