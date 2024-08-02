Мошенники нашли способ заработать на трагедии в Нижнем Тагиле. Скрин

03 августа 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Администрация города предупреждает, что никакого счета для сбора денег не открыто Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Мошенники нашли способ заработать на трагедии с обрушившимся домом в Нижнем Тагиле. Об этом сообщают в департаменте информполитики региона. «В соцсетях начинают расходиться просьбы о сборе денег якобы для помощи пострадавшим. Администрация Нижнего Тагила предупреждает: никакой расчетный счет для сбора денежных средств для пострадавших не открыт. Не ведитесь на уловки мошенников», — говорится в заявлении. Сейчас работают четыре официальных пункта сбора помощи пострадавшим после взрыва в пятиэтажке: — ул. Юности, 49 гостиница «Спортивная-1» (от «Уралвагонзавода»), — ул. Окунева, 22 (администрация Дзержинского района), — ул. Максарева, 11 (КЦСОН «Золотая осень»), — ул. Пархоменко, 37 (Городской Дворец молодежи). Для решения всех вопросов, связанных с ЧП и помощью пострадавшим, открыли круглосуточную горячую линию. Ей можно воспользоваться по номеру 83435331855. Обрушение произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете. Скриншот постов мошенников Фото: telegram-канал «Свердловский пул» Скриншот поста мошенников Фото: telegram-канал «Свердловский пул» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мошенники нашли способ заработать на трагедии с обрушившимся домом в Нижнем Тагиле. Об этом сообщают в департаменте информполитики региона. «В соцсетях начинают расходиться просьбы о сборе денег якобы для помощи пострадавшим. Администрация Нижнего Тагила предупреждает: никакой расчетный счет для сбора денежных средств для пострадавших не открыт. Не ведитесь на уловки мошенников», — говорится в заявлении. Сейчас работают четыре официальных пункта сбора помощи пострадавшим после взрыва в пятиэтажке: — ул. Юности, 49 гостиница «Спортивная-1» (от «Уралвагонзавода»), — ул. Окунева, 22 (администрация Дзержинского района), — ул. Максарева, 11 (КЦСОН «Золотая осень»), — ул. Пархоменко, 37 (Городской Дворец молодежи). Для решения всех вопросов, связанных с ЧП и помощью пострадавшим, открыли круглосуточную горячую линию. Ей можно воспользоваться по номеру 83435331855. Обрушение произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.