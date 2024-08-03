ФК «Урал» начал матч с минуты молчания из-за ЧП в Нижнем Тагиле

В Екатеринбурге ФК «Урал» начал матч против «Сокола» (Саратов) с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Нижнем Тагиле. «Шмели» завершили четвертый тур «Мелбет Первой лиги» со счетом 0:0. Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене» при 10,6 тысячи зрителей, передает корреспондент URA.RU.
Первый тайм прошел без особо опасных моментов, в обеих командах активнее была оборона. На вторую половину «Урал» вышел с одной заменой: появился полузащитник Илья Ишков. Вскоре появился форвард Алексей Каштанов. «Шмели» начали действовать активнее и наседать на соперника. Но гости блокировали все удары и организованно довели результат до ничьей. В чемпионате уральцы опустились на шестое место (7 очков).
Ранее URA.RU писало о первом поражении «Шмелей» в новом сезоне от новороссийского «Черноморца», который отыгрался с 0:1 и забил один из мячей с центра поля. Главный тренер уральской команды Евгений Аверьянов тогда говорил, что шокирован голами соперника и сетовал на плохую психологию в раздевалке.
ЧП в Нижнем Тагиле произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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