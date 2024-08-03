ФК «Урал» начал матч с минуты молчания из-за ЧП в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игроки "Урала" наседали на соперника во втором тайме (архивное фото)
Игроки "Урала" наседали на соперника во втором тайме (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ФК «Урал» начал матч против «Сокола» (Саратов) с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Нижнем Тагиле. «Шмели» завершили четвертый тур «Мелбет Первой лиги» со счетом 0:0. Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене» при 10,6 тысячи зрителей, передает корреспондент URA.RU.

Первый тайм прошел без особо опасных моментов, в обеих командах активнее была оборона. На вторую половину «Урал» вышел с одной заменой: появился полузащитник Илья Ишков. Вскоре появился форвард Алексей Каштанов. «Шмели» начали действовать активнее и наседать на соперника. Но гости блокировали все удары и организованно довели результат до ничьей. В чемпионате уральцы опустились на шестое место (7 очков).

Ранее URA.RU писало о первом поражении «Шмелей» в новом сезоне от новороссийского «Черноморца», который отыгрался с 0:1 и забил один из мячей с центра поля. Главный тренер уральской команды Евгений Аверьянов тогда говорил, что шокирован голами соперника и сетовал на плохую психологию в раздевалке.

ЧП в Нижнем Тагиле произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге ФК «Урал» начал матч против «Сокола» (Саратов) с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Нижнем Тагиле. «Шмели» завершили четвертый тур «Мелбет Первой лиги» со счетом 0:0. Встреча прошла на «Екатеринбург-Арене» при 10,6 тысячи зрителей, передает корреспондент URA.RU. Первый тайм прошел без особо опасных моментов, в обеих командах активнее была оборона. На вторую половину «Урал» вышел с одной заменой: появился полузащитник Илья Ишков. Вскоре появился форвард Алексей Каштанов. «Шмели» начали действовать активнее и наседать на соперника. Но гости блокировали все удары и организованно довели результат до ничьей. В чемпионате уральцы опустились на шестое место (7 очков). Ранее URA.RU писало о первом поражении «Шмелей» в новом сезоне от новороссийского «Черноморца», который отыгрался с 0:1 и забил один из мячей с центра поля. Главный тренер уральской команды Евгений Аверьянов тогда говорил, что шокирован голами соперника и сетовал на плохую психологию в раздевалке. ЧП в Нижнем Тагиле произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...