Главного тренера «Урала» шокировали голы в первом проигранном матче сезона

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Евгений Аверьянов после первого поражения в сезоне поделился, что его "ошарашили" голы соперника, особенно их третий мяч с центра поля. "Шмели" проиграли "Черноморцу" в третьем туре "Мелбет Первой Лиги" (бывшая ФНЛ) со счетом 3:2.
"Посмотрел наши пропущенные голы: очень легкие, необязательные, курьезные в какой-то степени. У нас тоже были моменты. В футболе самым важным остается умение забить. Моменты мы создали — хорошие шансы были, игра нам давалась. Могли довести в первом тайме, но провалились. Затем те голы, которые залетели, нас в некотором смысле ошарашили, особенно третий. Давно таких мячей не видел", — передает слова тренера telegram-канал уральской команды.
Также Аверьянов рассказал о неправильной психологии в раздевалке, которая мотивирует игроков играть, лишь когда команда отстает в счете. По его словам, активизироваться нужно с первой минуты, забирать свое и не отпускать, что он после матча попытался объяснить футболистам.
Ранее URA.RU писало о готовности главного тренера "Урала" пожертвовать зрелищем ради возвращения в РПЛ. В прошлом сезоне уральский клуб впервые за 11 лет вылетел из высшего дивизиона.
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