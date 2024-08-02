Пенсионеры просят Кухарука организовать слет ветеранов ХМАО к юбилею Победы

Председатель общественной организации ветеранов Югры обратилась к врио губернатору ХМАО Руслану Кухаруку с просьбой провести в 2025 году слет к 80 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вопрос был поднят во время встречи главы региона с жителями Сургутского района.
«2025 юбилейный год – год 80-летия Победы. Большая просьба от всего ветеранского сообщества организовать встречу ветеранов всего округа», — передает сообщение корреспондент URA.RU с места событий. Отмечается, что последний раз подобная встреча проходила 10 лет назад.
Кухарук поддержал идею и пообещал провести встречу. Он попросил председателя общественной организации поделиться опытом, как мероприятие проходило к 70-летию Победы.
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук 3 августа прибыл с инспекцией в Сургутский район. Это 15-й муниципалитет в его графике рабочих поездок по округу. Основные события – в трансляции URA.RU.
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