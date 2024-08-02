Общество ЖКХ и Городская среда Миллионы рублей потратят власти Чайковского на благоустройство кладбища 03 августа 2024 в 20:03 Размер текста - 17 + Городское кладбище благоустроят в Пермском крае Фото: Ася Бронникова © URA.RU Власти города Чайковский (Пермский край) ищут подрядчика, который займется благоустройством кладбища. На эти цели из бюджета направлено свыше 5 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера. «Устройство традиционных мест захоронений на городском кладбище №3 в районе Становушка. Начальная цена контракта 5 млн 398 тысяч рублей», — указано в документации на сайте госзакупок. По условиям контракта, подрядчик должен будет сделать дорожки из щебенки на кладбище. Также планируется вывезти мусор, скопившийся около мест захоронений. Ранее власти Соликамска (Пермский край) направили почти два миллиона рублей, чтобы привести в порядок кладбище, где покоятся защитники Родины. Могилы находятся в южной части города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Власти города Чайковский (Пермский край) ищут подрядчика, который займется благоустройством кладбища. На эти цели из бюджета направлено свыше 5 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера. «Устройство традиционных мест захоронений на городском кладбище №3 в районе Становушка. Начальная цена контракта 5 млн 398 тысяч рублей», — указано в документации на сайте госзакупок. По условиям контракта, подрядчик должен будет сделать дорожки из щебенки на кладбище. Также планируется вывезти мусор, скопившийся около мест захоронений. Ранее власти Соликамска (Пермский край) направили почти два миллиона рублей, чтобы привести в порядок кладбище, где покоятся защитники Родины. Могилы находятся в южной части города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям