Пермячка погибла в ДТП из-за водителя «ГАЗели», выехавшего на встречную полосу

В Перми женщина погибла в ДТП из-за водителя «ГАЗели», который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Еще три человека пострадали.
«Предварительно установлено, что водитель „ГАЗели“ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, за рулем которой находилась женщина 1966 года рождения, после чего „ГАЗель“ откинуло на автомобиль LADA Vesta под управлением мужчины 1989 года рождения. В результате ДТП женщина погибла на месте до приезда скорой помощи», — сообщили в telegram-канале ведомства.
ДТП произошло на Гамовском тракте. Еще три человека — водитель и пассажир «ГАЗели», а также водитель LADA Vesta — получили травмы и были госпитализированы. На данный момент проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.
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В Перми женщина погибла в ДТП из-за водителя «ГАЗели», который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Еще три человека пострадали. «Предварительно установлено, что водитель „ГАЗели“ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, за рулем которой находилась женщина 1966 года рождения, после чего „ГАЗель“ откинуло на автомобиль LADA Vesta под управлением мужчины 1989 года рождения. В результате ДТП женщина погибла на месте до приезда скорой помощи», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП произошло на Гамовском тракте. Еще три человека — водитель и пассажир «ГАЗели», а также водитель LADA Vesta — получили травмы и были госпитализированы. На данный момент проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.