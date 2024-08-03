03 августа 2024
02 августа 2024

Пермячка погибла в ДТП из-за водителя «ГАЗели», выехавшего на встречную полосу

© Служба новостей «URA.RU»
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Один человек пострадал, а троих госпитализировали Фото:

В Перми женщина погибла в ДТП из-за водителя «ГАЗели», который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Еще три человека пострадали.

«Предварительно установлено, что водитель „ГАЗели“ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, за рулем которой находилась женщина 1966 года рождения, после чего „ГАЗель“ откинуло на автомобиль LADA Vesta под управлением мужчины 1989 года рождения. В результате ДТП женщина погибла на месте до приезда скорой помощи», — сообщили в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло на Гамовском тракте. Еще три человека — водитель и пассажир «ГАЗели», а также водитель LADA Vesta — получили травмы и были госпитализированы. На данный момент проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.

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В Перми женщина погибла в ДТП из-за водителя «ГАЗели», который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Еще три человека пострадали. «Предварительно установлено, что водитель „ГАЗели“ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, за рулем которой находилась женщина 1966 года рождения, после чего „ГАЗель“ откинуло на автомобиль LADA Vesta под управлением мужчины 1989 года рождения. В результате ДТП женщина погибла на месте до приезда скорой помощи», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП произошло на Гамовском тракте. Еще три человека — водитель и пассажир «ГАЗели», а также водитель LADA Vesta — получили травмы и были госпитализированы. На данный момент проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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