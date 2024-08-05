Челябинцам раскрыли риски покупки земли без установленных границ

05 августа 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Закон разрешает покупать участки с отсутствием межевания земли, но это таит в себе опасности Фото: Сергей Леонов © URA.RU В Росреестре по Челябинской области объяснили, что приобретение земли без межевания может спровоцировать конфликты между владельцами. Также это осложнит юридические сделки с участком, а еще владельцу могут начислить лишний налог за землю, сообщили 5 августа в пресс-службе ведомства. «Каждый владелец должен понимать риски таких сделок. Именно отсутствие точно установленных границ зачастую является причиной большинства конфликтов между владельцами смежных земельных участков. Также факт наличия границ положительно скажется на совершении с участком юридических сделок, так как для многих покупателей четко определенные границы станут приоритетом при приобретении земли. Кстати, если собственник решит разделить земельный участок, то это также будет возможно только при наличии установленных границ», — сообщили в Росреестре. Также в пресс-службе отметили, покупка участка с межеванием повлияет на совершение сделок с участком, так как для многих покупателей четко определенные границы станут приоритетом при приобретении земли. Кроме того, если собственник решит разделить земельный участок, то это также будет возможно только при наличии установленных границ. Уточнение границ поможет исправить и ошибки в сведениях о фактически используемой площади, а такие зачастую случаются. Это действительно важно, ошибочные сведения о площади участка могут стать причиной некорректного определения его кадастровой стоимости и, как следствие, начисления неверного размера земельного налога. Для проведения межевания в первую очередь необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который выезжает на место и проводит необходимые замеры. Главное — заключить договор, в котором должны быть четко прописаны все тонкости по выполнению кадастровым инженером работы, такие как смета, задание, цена, срок оплаты услуг, возможность направления документов в Росреестр от кадастрового инженера. Следующим этапом станет процесс согласования границ с владельцами смежных участков. В результате проведения работ кадастровый инженер подготавливает межевой план, содержащий сведения о характерных точках границы земельного участка. Итогом межевания станет внесение в ЕГРН сведений о границах участка, что позволит защитить права и сведет к минимуму возникновение земельных споров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Росреестре по Челябинской области объяснили, что приобретение земли без межевания может спровоцировать конфликты между владельцами. Также это осложнит юридические сделки с участком, а еще владельцу могут начислить лишний налог за землю, сообщили 5 августа в пресс-службе ведомства. «Каждый владелец должен понимать риски таких сделок. Именно отсутствие точно установленных границ зачастую является причиной большинства конфликтов между владельцами смежных земельных участков. Также факт наличия границ положительно скажется на совершении с участком юридических сделок, так как для многих покупателей четко определенные границы станут приоритетом при приобретении земли. Кстати, если собственник решит разделить земельный участок, то это также будет возможно только при наличии установленных границ», — сообщили в Росреестре. Также в пресс-службе отметили, покупка участка с межеванием повлияет на совершение сделок с участком, так как для многих покупателей четко определенные границы станут приоритетом при приобретении земли. Кроме того, если собственник решит разделить земельный участок, то это также будет возможно только при наличии установленных границ. Уточнение границ поможет исправить и ошибки в сведениях о фактически используемой площади, а такие зачастую случаются. Это действительно важно, ошибочные сведения о площади участка могут стать причиной некорректного определения его кадастровой стоимости и, как следствие, начисления неверного размера земельного налога. Для проведения межевания в первую очередь необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который выезжает на место и проводит необходимые замеры. Главное — заключить договор, в котором должны быть четко прописаны все тонкости по выполнению кадастровым инженером работы, такие как смета, задание, цена, срок оплаты услуг, возможность направления документов в Росреестр от кадастрового инженера. Следующим этапом станет процесс согласования границ с владельцами смежных участков. В результате проведения работ кадастровый инженер подготавливает межевой план, содержащий сведения о характерных точках границы земельного участка. Итогом межевания станет внесение в ЕГРН сведений о границах участка, что позволит защитить права и сведет к минимуму возникновение земельных споров.