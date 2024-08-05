Общество Бастрыкин заинтересовался историей челябинки, которую пообещал убить бывший муж 06 августа 2024 в 04:40 Размер текста - 17 + Бастрыкин требует проверить доводы женщины (архивное фото) Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует представить доклад о проверке доводов челябинки, которой экс-супруг угрожает убийством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Главе ведомства будет представлен доклад о ходе проверки доводов женщины, пострадавшей от угроз бывшего супруга в Челябинской области. В эфире программы на федеральном телевидении женщина сообщила, что после развода бывший муж угрожает ей убийством», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчина ранее отбывал наказание за убийство. Поэтому теперь женщина особенно боится за свою жизнь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует представить доклад о проверке доводов челябинки, которой экс-супруг угрожает убийством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Главе ведомства будет представлен доклад о ходе проверки доводов женщины, пострадавшей от угроз бывшего супруга в Челябинской области. В эфире программы на федеральном телевидении женщина сообщила, что после развода бывший муж угрожает ей убийством», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчина ранее отбывал наказание за убийство. Поэтому теперь женщина особенно боится за свою жизнь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям