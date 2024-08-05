05 августа 2024

Бастрыкин заинтересовался историей челябинки, которую пообещал убить бывший муж

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин требует проверить доводы женщины (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует представить доклад о проверке доводов челябинки, которой экс-супруг угрожает убийством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Главе ведомства будет представлен доклад о ходе проверки доводов женщины, пострадавшей от угроз бывшего супруга в Челябинской области. В эфире программы на федеральном телевидении женщина сообщила, что после развода бывший муж угрожает ей убийством», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Мужчина ранее отбывал наказание за убийство. Поэтому теперь женщина особенно боится за свою жизнь.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует представить доклад о проверке доводов челябинки, которой экс-супруг угрожает убийством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Главе ведомства будет представлен доклад о ходе проверки доводов женщины, пострадавшей от угроз бывшего супруга в Челябинской области. В эфире программы на федеральном телевидении женщина сообщила, что после развода бывший муж угрожает ей убийством», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчина ранее отбывал наказание за убийство. Поэтому теперь женщина особенно боится за свою жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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