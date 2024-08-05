05 августа 2024

В Перми из частной клиники эвакуировали 19 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, огнетушитель, пожарная безопасность, противопожарная защита
Управляющая клиники самостоятельно потушила возгорание огнетушителем Фото:

Из частной поликлиники Перми, расположенной на улице Пушкина, эвакуировали 19 человек. Причиной послужила угроза пожара.

«Во время приема пациента врачи заметили искры, оплавление электросветильника и моментально эвакуировали пациентов. Управляющая клиники не растерялась и ликвидировала очаг возгорания порошковым огнетушителем», — сообщил telegram-канал ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Прибывшие на место сотрудники МЧС проверили помещение клиники на наличие скрытых очагов горения. В результате происшествия никто не пострадал.

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Из частной поликлиники Перми, расположенной на улице Пушкина, эвакуировали 19 человек. Причиной послужила угроза пожара. «Во время приема пациента врачи заметили искры, оплавление электросветильника и моментально эвакуировали пациентов. Управляющая клиники не растерялась и ликвидировала очаг возгорания порошковым огнетушителем», — сообщил telegram-канал ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Прибывшие на место сотрудники МЧС проверили помещение клиники на наличие скрытых очагов горения. В результате происшествия никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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