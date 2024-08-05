В Перми из частной клиники эвакуировали 19 человек

Управляющая клиники самостоятельно потушила возгорание огнетушителем
Из частной поликлиники Перми, расположенной на улице Пушкина, эвакуировали 19 человек. Причиной послужила угроза пожара.
«Во время приема пациента врачи заметили искры, оплавление электросветильника и моментально эвакуировали пациентов. Управляющая клиники не растерялась и ликвидировала очаг возгорания порошковым огнетушителем», — сообщил telegram-канал ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.
Прибывшие на место сотрудники МЧС проверили помещение клиники на наличие скрытых очагов горения. В результате происшествия никто не пострадал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!