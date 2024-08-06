На Украине заявили о неспособности ВСУ остановить российские войска

Мосийчук*: ВСУ не способны стабилизировать фронт и остановить ВС РФ

07 августа 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) высказался о проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в контексте боевых действий на Донбассе. Он указал на неспособность ВСУ остановить продвижение российских войск и стабилизировать фронт. «Мы имеем большущую проблему с продвижением российских войск и невозможностью стабилизировать фронт со стороны ВСУ, со стороны нашего Генштаба, со стороны главкома ВСУ Александра Сырского. Это факт», — заявил Мосийчук. Мосийчук* также отметил нарастающее недовольство среди украинских военнослужащих по отношению к своему командованию. Солдаты и офицеры ВСУ начали публично высказывать недоверие к некоторым командирам, что может свидетельствовать о внутренних проблемах в армии. * Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) высказался о проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в контексте боевых действий на Донбассе. Он указал на неспособность ВСУ остановить продвижение российских войск и стабилизировать фронт. «Мы имеем большущую проблему с продвижением российских войск и невозможностью стабилизировать фронт со стороны ВСУ, со стороны нашего Генштаба, со стороны главкома ВСУ Александра Сырского. Это факт», — заявил Мосийчук. Мосийчук* также отметил нарастающее недовольство среди украинских военнослужащих по отношению к своему командованию. Солдаты и офицеры ВСУ начали публично высказывать недоверие к некоторым командирам, что может свидетельствовать о внутренних проблемах в армии. * Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.