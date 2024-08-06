Продажи китайских автомобилей в России выросли за месяц

07 августа 2024 в 05:44 Размер текста - 17 +

Спрос на китайские автомобили вырос в шесть раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России отмечен рост продаж китайских автомобилей. У таких марок, как Hongqi, Lixiang, Aito, Zeekr, по сравнению с прошлым июлем отмечается увеличение спроса в 3—6 раз. Об этом сообщил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. «В России китайские бренды по итогам июля занимают уже 81%. У таких марок, как Hongqi, Lixiang, Aito, Zeekr, по сравнению с прошлым июлем отмечается рост продаж в 3—6 раз», — заявил Удалов газете «Известия». По его словам, в июле на отметке 61% стабилизировалась доля, которую на российском рынке занимают китайские автопроизводители, — за год она выросла примерно на 10%. При этом Удалов отметил, что возможная блокировка неофициально поставляемых автомобилей Zeekr может заметно сказаться на позиции бренда в России. Ранее сообщалось, что модные китайские автомобили подорожают в России. К примеру, электрокар Zeekr, разработанный в Китае, подорожает до 15%, а к ноябрю 2024 года совсем закончится на российском рынке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России отмечен рост продаж китайских автомобилей. У таких марок, как Hongqi, Lixiang, Aito, Zeekr, по сравнению с прошлым июлем отмечается увеличение спроса в 3—6 раз. Об этом сообщил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. «В России китайские бренды по итогам июля занимают уже 81%. У таких марок, как Hongqi, Lixiang, Aito, Zeekr, по сравнению с прошлым июлем отмечается рост продаж в 3—6 раз», — заявил Удалов газете «Известия». По его словам, в июле на отметке 61% стабилизировалась доля, которую на российском рынке занимают китайские автопроизводители, — за год она выросла примерно на 10%. При этом Удалов отметил, что возможная блокировка неофициально поставляемых автомобилей Zeekr может заметно сказаться на позиции бренда в России. Ранее сообщалось, что модные китайские автомобили подорожают в России. К примеру, электрокар Zeekr, разработанный в Китае, подорожает до 15%, а к ноябрю 2024 года совсем закончится на российском рынке.