06 августа 2024

Продажи китайских автомобилей в России выросли за месяц

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Спрос на китайские автомобили вырос в шесть раз Фото:

В России отмечен рост продаж китайских автомобилей. У таких марок, как Hongqi, Lixiang, Aito, Zeekr, по сравнению с прошлым июлем отмечается увеличение спроса в 3—6 раз. Об этом сообщил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

«В России китайские бренды по итогам июля занимают уже 81%. У таких марок, как Hongqi, Lixiang, Aito, Zeekr, по сравнению с прошлым июлем отмечается рост продаж в 3—6 раз», — заявил Удалов газете «Известия».

По его словам, в июле на отметке 61% стабилизировалась доля, которую на российском рынке занимают китайские автопроизводители, — за год она выросла примерно на 10%. При этом Удалов отметил, что возможная блокировка неофициально поставляемых автомобилей Zeekr может заметно сказаться на позиции бренда в России.

Ранее сообщалось, что модные китайские автомобили подорожают в России. К примеру, электрокар Zeekr, разработанный в Китае, подорожает до 15%, а к ноябрю 2024 года совсем закончится на российском рынке.

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В России отмечен рост продаж китайских автомобилей. У таких марок, как Hongqi, Lixiang, Aito, Zeekr, по сравнению с прошлым июлем отмечается увеличение спроса в 3—6 раз. Об этом сообщил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. «В России китайские бренды по итогам июля занимают уже 81%. У таких марок, как Hongqi, Lixiang, Aito, Zeekr, по сравнению с прошлым июлем отмечается рост продаж в 3—6 раз», — заявил Удалов газете «Известия». По его словам, в июле на отметке 61% стабилизировалась доля, которую на российском рынке занимают китайские автопроизводители, — за год она выросла примерно на 10%. При этом Удалов отметил, что возможная блокировка неофициально поставляемых автомобилей Zeekr может заметно сказаться на позиции бренда в России. Ранее сообщалось, что модные китайские автомобили подорожают в России. К примеру, электрокар Zeekr, разработанный в Китае, подорожает до 15%, а к ноябрю 2024 года совсем закончится на российском рынке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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