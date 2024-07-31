Модные китайские автомобили подорожают в России

Электрокар ZEEKR, разработанный в Китае, подорожает до 15%, а к ноябрю 2024 года совсем закончится на российском рынке. Больше этот автомобиль в страну поставлять не будут, сообщает telegram-канал «Shot проверка».
«Модные китайские электрокары ZEEKR закончатся в России к ноябрю, а в ближайшее время цена на них подскочит на 10–15%», — передает telegram-канал. Уточняется, что из-за блокировки системы эти автомобили ввозить в Россию больше не будут.
Отмечается, что из серии этого электрокара кроссовер X может подняться в цене почти на 400 тысяч рублей, минивэна 009 — на более одного миллиона, а седан ZEEKR 001 — на 550–600 тысяч рублей. При этом эксперты уверяют, что ZEEKR на российском рынке достаточно, однако запаса хватит на три месяца.
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