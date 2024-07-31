Модные китайские автомобили подорожают в России

Shot: электрокар ZEEKR подорожает в России на 15%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марка китайской машины ZEEKR может выйти из продажи после ноября 2024 года
Марка китайской машины ZEEKR может выйти из продажи после ноября 2024 года Фото:

Электрокар ZEEKR, разработанный в Китае, подорожает до 15%, а к ноябрю 2024 года совсем закончится на российском рынке. Больше этот автомобиль в страну поставлять не будут, сообщает telegram-канал «Shot проверка».

«Модные китайские электрокары ZEEKR закончатся в России к ноябрю, а в ближайшее время цена на них подскочит на 10–15%», — передает telegram-канал. Уточняется, что из-за блокировки системы эти автомобили ввозить в Россию больше не будут. 

Отмечается, что из серии этого электрокара кроссовер X может подняться в цене почти на 400 тысяч рублей, минивэна 009 — на более одного миллиона, а седан ZEEKR 001 — на 550–600 тысяч рублей. При этом эксперты уверяют, что ZEEKR на российском рынке достаточно, однако запаса хватит на три месяца. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Электрокар ZEEKR, разработанный в Китае, подорожает до 15%, а к ноябрю 2024 года совсем закончится на российском рынке. Больше этот автомобиль в страну поставлять не будут, сообщает telegram-канал «Shot проверка». «Модные китайские электрокары ZEEKR закончатся в России к ноябрю, а в ближайшее время цена на них подскочит на 10–15%», — передает telegram-канал. Уточняется, что из-за блокировки системы эти автомобили ввозить в Россию больше не будут.  Отмечается, что из серии этого электрокара кроссовер X может подняться в цене почти на 400 тысяч рублей, минивэна 009 — на более одного миллиона, а седан ZEEKR 001 — на 550–600 тысяч рублей. При этом эксперты уверяют, что ZEEKR на российском рынке достаточно, однако запаса хватит на три месяца. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...