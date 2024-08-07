В военкомате Челябинска мужчина устроил дебош

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Медкомиссия в Орджоникидзевском районном комиссариате. Екатеринбург, военкомат, призывная комиссия, медосмотр
Мужчина ругался с сотрудниками военкомата и портил имущество Фото:

В здании военкомата по Курчатовскому и Калининскому районам Челябинска мужчина устроил дебош: он ругался с сотрудниками и ломал имущество. Для усмирения дебошира были вызваны сотрудники полиции. В пресс-службе УМВД по городу ситуацию подтвердили.

«Мужчина конфликтовал с сотрудниками и нарушал общественный порядок. Нарушитель установлен и привлечен к административной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

По данным URA.RU, дебоширу 41 год. Ранее он служил по контракту. Был старшим оператором в 300 штурмовой роте «Z». Из-за чего произошел конфликт в военкомате достоверно неизвестно.

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В здании военкомата по Курчатовскому и Калининскому районам Челябинска мужчина устроил дебош: он ругался с сотрудниками и ломал имущество. Для усмирения дебошира были вызваны сотрудники полиции. В пресс-службе УМВД по городу ситуацию подтвердили. «Мужчина конфликтовал с сотрудниками и нарушал общественный порядок. Нарушитель установлен и привлечен к административной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. По данным URA.RU, дебоширу 41 год. Ранее он служил по контракту. Был старшим оператором в 300 штурмовой роте «Z». Из-за чего произошел конфликт в военкомате достоверно неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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