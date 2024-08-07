В военкомате Челябинска мужчина устроил дебош

07 августа 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Мужчина ругался с сотрудниками военкомата и портил имущество Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В здании военкомата по Курчатовскому и Калининскому районам Челябинска мужчина устроил дебош: он ругался с сотрудниками и ломал имущество. Для усмирения дебошира были вызваны сотрудники полиции. В пресс-службе УМВД по городу ситуацию подтвердили. «Мужчина конфликтовал с сотрудниками и нарушал общественный порядок. Нарушитель установлен и привлечен к административной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. По данным URA.RU, дебоширу 41 год. Ранее он служил по контракту. Был старшим оператором в 300 штурмовой роте «Z». Из-за чего произошел конфликт в военкомате достоверно неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В здании военкомата по Курчатовскому и Калининскому районам Челябинска мужчина устроил дебош: он ругался с сотрудниками и ломал имущество. Для усмирения дебошира были вызваны сотрудники полиции. В пресс-службе УМВД по городу ситуацию подтвердили. «Мужчина конфликтовал с сотрудниками и нарушал общественный порядок. Нарушитель установлен и привлечен к административной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. По данным URA.RU, дебоширу 41 год. Ранее он служил по контракту. Был старшим оператором в 300 штурмовой роте «Z». Из-за чего произошел конфликт в военкомате достоверно неизвестно.