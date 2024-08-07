В военкомате Челябинска мужчина устроил дебош

В здании военкомата по Курчатовскому и Калининскому районам Челябинска мужчина устроил дебош: он ругался с сотрудниками и ломал имущество. Для усмирения дебошира были вызваны сотрудники полиции. В пресс-службе УМВД по городу ситуацию подтвердили.
«Мужчина конфликтовал с сотрудниками и нарушал общественный порядок. Нарушитель установлен и привлечен к административной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
По данным URA.RU, дебоширу 41 год. Ранее он служил по контракту. Был старшим оператором в 300 штурмовой роте «Z». Из-за чего произошел конфликт в военкомате достоверно неизвестно.
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