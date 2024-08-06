«Он отключен от всего»: в Нижнем Тагиле снесут дом, под завалами которого погибли 10 человек

В Нижнем Тагиле снесут дом, под завалами которого погибли 10 человек

07 августа 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

В оставшейся части дома жить опасно Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Пятиэтажка в Нижнем Тагиле, под завалами которой погибли 10 человек, с большой долей вероятности будет снесена. Об этом заявил вице-губернатор Олег Чемезов на встрече с редакторами свердловских СМИ. «Сегодня к вечеру [7 августа] закончится обследование и будет определена аварийность оставшихся домов. 100% они будут признаны аварийными. По моим данным, дом с вероятностью в 90% будет снесен. Он стоит сейчас без воды, без газа, без электричества, и мы не знаем — включать-не включать», — объяснил Чемезов. Новость по теме Всем пострадавшим при обрушении дома в Нижнем Тагиле выдали социальные паспорта Он добавил, что всем жильцам будет предоставлено новое жилье. Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков возглавит рабочую группу и будет на месте помогать людям в решении сложных вопросов. В частности, с главой региона уже обсудили, как помочь тем, кто потерял под завалами все — бытовую технику, мебель и прочие вещи. Ранее сообщалось, что пострадавшим в обрушении дома подготовили так называемые социальные паспорта. В них указано, какие людям необходимо восстановить документы и какие вещи первой необходимости им нужны.



Также пострадавшим выплачивают деньги: на данный момент перечислено порядка 25 млн рублей. Так, жильцы, лишившиеся имущества, получат компенсацию в 500 тысяч рублей. Люди, получившие средний и тяжкий вред здоровью, — 600 тысяч, получившие легкий вред здоровью, — 300 тысяч рублей. Семьи, потерявшие своих родных, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего. Более подробно о трагедии в Нижнем Тагиле, — в сюжете URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пятиэтажка в Нижнем Тагиле, под завалами которой погибли 10 человек, с большой долей вероятности будет снесена. Об этом заявил вице-губернатор Олег Чемезов на встрече с редакторами свердловских СМИ. «Сегодня к вечеру [7 августа] закончится обследование и будет определена аварийность оставшихся домов. 100% они будут признаны аварийными. По моим данным, дом с вероятностью в 90% будет снесен. Он стоит сейчас без воды, без газа, без электричества, и мы не знаем — включать-не включать», — объяснил Чемезов. Он добавил, что всем жильцам будет предоставлено новое жилье. Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков возглавит рабочую группу и будет на месте помогать людям в решении сложных вопросов. В частности, с главой региона уже обсудили, как помочь тем, кто потерял под завалами все — бытовую технику, мебель и прочие вещи. Ранее сообщалось, что пострадавшим в обрушении дома подготовили так называемые социальные паспорта. В них указано, какие людям необходимо восстановить документы и какие вещи первой необходимости им нужны. Также пострадавшим выплачивают деньги: на данный момент перечислено порядка 25 млн рублей. Так, жильцы, лишившиеся имущества, получат компенсацию в 500 тысяч рублей. Люди, получившие средний и тяжкий вред здоровью, — 600 тысяч, получившие легкий вред здоровью, — 300 тысяч рублей. Семьи, потерявшие своих родных, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего. Более подробно о трагедии в Нижнем Тагиле, — в сюжете URA.RU