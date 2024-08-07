07 августа 2024

Посольству Японии заявлен протест из-за военных учений близ границ России

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, оружие, вооружение, амуниция, перекрытие, полиция, оцепление, поиск, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
Такая активность в Москве рассматривается как потенциальная угроза безопасности РФ Фото:

Министерство иностранных дел России заявило протест японскому посольству в связи с проведением совместных японо-американских военных учений Orient Shield вблизи российских границ. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением 18—26 июля совместных японо-американских учений Orient Shield, в том числе в районах острова Хоккайдо, расположенных в непосредственной близости к границам Российской Федерации», — говорится в заявлении. Информацию передает РИА Новости.

В МИД РФ подчеркнули, что японской стороне было ясно указано на неприемлемость провокационных действий вблизи дальневосточных границ России, рассматривая их как угрозу национальной безопасности. Также было заявлено о возможности принятия контрмер для усиления обороны и защиты суверенитета страны.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что конфронтационные действия США, Японии и Южной Кореи дестабилизируют регион вокруг Корейского полуострова, пишет RT. А также, по его словам, эти действия повышают уровень опасности возникновения ядерной войны, в том числе на море.

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Министерство иностранных дел России заявило протест японскому посольству в связи с проведением совместных японо-американских военных учений Orient Shield вблизи российских границ. Об этом говорится в заявлении МИД РФ. «Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением 18—26 июля совместных японо-американских учений Orient Shield, в том числе в районах острова Хоккайдо, расположенных в непосредственной близости к границам Российской Федерации», — говорится в заявлении. Информацию передает РИА Новости. В МИД РФ подчеркнули, что японской стороне было ясно указано на неприемлемость провокационных действий вблизи дальневосточных границ России, рассматривая их как угрозу национальной безопасности. Также было заявлено о возможности принятия контрмер для усиления обороны и защиты суверенитета страны. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что конфронтационные действия США, Японии и Южной Кореи дестабилизируют регион вокруг Корейского полуострова, пишет RT. А также, по его словам, эти действия повышают уровень опасности возникновения ядерной войны, в том числе на море.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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