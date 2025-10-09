Мужчина сбросил ребенка с четвертого этажа в Уфе

Срочная новость
В Уфе с четвертого этажа мужчина сбросил ребенка ( около 4 лет) из окна. Об этом сообщает мэр Уфы в своем telegram-канале.
«На месте происшествия работают все оперативные службы. Ребёнок в тяжелом состоянии в больнице. Окажем всю необходимую помощь» — пишет мэр в социальной сети.
