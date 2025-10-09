Россияне бьют рекорды по краткосрочным вкладам

Доля краткосрочных вкладов россиян, оформленных на срок до 180 дней, достигла к октябрю 2025 года рекордного уровня в 30% от общего объема рублевых сбережений. Об этом сообщили в Банке России, отметив полуторакратный рост показателя с начала текущего года. Отмечается, что подобная структура депозитов создает серьезные риски для экономики страны, ограничивая финансирование долгосрочных проектов и потенциально замедляя экономический рост.
«Доля краткосрочных вкладов сроком до 180 дней в общем объеме рублевых сбережений достигла рекордного уровня — почти 30%», — пишут «Известия» со ссылкой на заявления представителей Банка России. Согласно данным регулятора, данный показатель в полтора раза превышает уровень начала 2025 года.
Преобладание коротких вкладов создает неустойчивую ресурсную базу для кредитных организаций, что препятствует долгосрочному инвестированию. «Когда у банков нет устойчивой ресурсной базы, они теряют возможность направлять сбережения граждан в долгосрочные инвестиции. В таких условиях кредитование крупных проектов становится затруднительным, что сдерживает экономический рост», — заявил аналитик Андрей Бархота, комментируя ситуацию. По его словам, это также может осложнить выполнение банками нормативов ликвидности.
Согласно данным крупнейших российских банков, доля краткосрочных депозитов у них значительно превышает среднерыночные показатели. Так, в Совкомбанке на такие вклады приходится около 75% депозитного портфеля, в ВТБ — 55%, в банке «Дом.РФ» — 44%, в Новикомбанке этот показатель достигает 41%, а в Почта Банке — 33%.
Старший управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова отметила, что трехмесячные депозиты сейчас пользуются наибольшим спросом у вкладчиков. Центробанк объясняет такую тенденцию ожиданием скорого снижения ключевой ставки, что делает краткосрочные вклады более привлекательными из-за более высоких ставок по сравнению с долгосрочными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.