Прокуратура ХМАО добилась выплат ребенку, которого зажало дверьми автобуса

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура через суд добилась компенсации ребенку, которого зажало дверьми автобуса. Девочке, сломавшей руку из-за инцидента, выплатят 300 тысяч рублей. Об этом окружная прокуратура сообщила на своем сайте.
«В целях защиты прав несовершеннолетней межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с владельца автобуса компенсации морального вреда. Суд иск прокурора удовлетворил и взыскал с ответчика денежные средства в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в Ханты-Мансийске в апреле. Тогда 10-летней девочке зажало руку в дверях автобуса. Пострадавшую отвезли в больницу с переломом предплечья. Прокуратура возбудила уголовное дело на владельца автобуса.
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