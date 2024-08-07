07 августа 2024

Прокуратура ХМАО добилась выплат ребенку, которого зажало дверьми автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочке, сломавшей руку в автобусе, выплатят компенсацию в 300 тысяч рублей
Девочке, сломавшей руку в автобусе, выплатят компенсацию в 300 тысяч рублей Фото:

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура через суд добилась компенсации ребенку, которого зажало дверьми автобуса. Девочке, сломавшей руку из-за инцидента, выплатят 300 тысяч рублей. Об этом окружная прокуратура сообщила на своем сайте.

«В целях защиты прав несовершеннолетней межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с владельца автобуса компенсации морального вреда. Суд иск прокурора удовлетворил и взыскал с ответчика денежные средства в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Ханты-Мансийске в апреле. Тогда 10-летней девочке зажало руку в дверях автобуса. Пострадавшую отвезли в больницу с переломом предплечья. Прокуратура возбудила уголовное дело на владельца автобуса. 

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Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура через суд добилась компенсации ребенку, которого зажало дверьми автобуса. Девочке, сломавшей руку из-за инцидента, выплатят 300 тысяч рублей. Об этом окружная прокуратура сообщила на своем сайте. «В целях защиты прав несовершеннолетней межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с владельца автобуса компенсации морального вреда. Суд иск прокурора удовлетворил и взыскал с ответчика денежные средства в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в Ханты-Мансийске в апреле. Тогда 10-летней девочке зажало руку в дверях автобуса. Пострадавшую отвезли в больницу с переломом предплечья. Прокуратура возбудила уголовное дело на владельца автобуса. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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