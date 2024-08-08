В «Газпроме» сообщили о снижении объема газа, идущего через территорию Украины

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Поток российского газа через Украину в Европу сократился на фоне боев в Курской области
Поток российского газа через Украину в Европу сократился на фоне боев в Курской области Фото:
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Поток российского газа, который идет транзитом через Украину, сократился на фоне напряженной ситуации на месте нахождения газопровода. Об этом сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«„Газпром“ осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС „Суджа“, — 37,3 миллиона кубических метров на 8 августа», — передает заявление представителя «Парламентская газета». Он также добавил, заявка на другую газоизмерительную станцию «Сохрановка» отклонена.

По данным на 7 августа, транзит газа через Украину в Европу увеличился до 41,6 миллиона кубометров. По словам представителя «Газпрома», такой скачок был вызван на фоне боев в районе ГИС «Суджа» в Курской области.

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Поток российского газа, который идет транзитом через Украину, сократился на фоне напряженной ситуации на месте нахождения газопровода. Об этом сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. «„Газпром“ осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС „Суджа“, — 37,3 миллиона кубических метров на 8 августа», — передает заявление представителя «Парламентская газета». Он также добавил, заявка на другую газоизмерительную станцию «Сохрановка» отклонена. По данным на 7 августа, транзит газа через Украину в Европу увеличился до 41,6 миллиона кубометров. По словам представителя «Газпрома», такой скачок был вызван на фоне боев в районе ГИС «Суджа» в Курской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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