В Ивановской области уничтожен беспилотник

Срочная новость
Ночью в Шуйском районе Ивановской области за пределами населенных пунктов уничтожен БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб. На месте падения обломков продолжают работу оперативные и экстренные службы, режим опасности сохраняется.
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