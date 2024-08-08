Главным по светофорам в Екатеринбурге стал друг вице-мэра

«Центр организации движения» Екатеринбурга возглавил Евгений Поляков
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Екатеринбурга в Чкаловском районе. Екатеринбурга, поляков евгений
К новым обязанностям Евгений Поляков приступил с 1 августа Фото:

Екатеринбургский «Центр организации движения» (ЦОД), который занимается всеми светофорами города и дорожной разметкой, возглавил Евгений Поляков — начальник МКУ «Городское благоустройство», близкий друг нового транспортного вице-мэра Рустама Галямова. Об этом URA.RU рассказал источник в горадминистрации.

По его словам, Поляков будет совмещать должности, и это уникальный для власти случай: ведь ЦОД и «Городское благоустройство» подчиняются разным замам мэра Алексея Орлова. «Городское благоустройство», которое распоряжается миллиардами на ремонт дорог и парков, курирует Алексей Бубнов (Галямов продвигал Полякова в жесткой аппаратной схватке с ним).

Во многом назначение и без того загруженного Полякова в ЦОД — вынужденная мера, знает второй собеседник: Галямов с начала года подбирал директора, которому мог бы доверять, но пока не нашел. «Двойная нагрузка на Полякова легла с 1 августа», — уточнил он. Дозвониться до самого Евгения Полякова вечером 8 августа не удалось.

Он руководит «Городским благоустройством» с сентября 2022-го. Считается, что Орлов оценивает его работу на этой позиции положительно.

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Екатеринбургский «Центр организации движения» (ЦОД), который занимается всеми светофорами города и дорожной разметкой, возглавил Евгений Поляков — начальник МКУ «Городское благоустройство», близкий друг нового транспортного вице-мэра Рустама Галямова. Об этом URA.RU рассказал источник в горадминистрации. По его словам, Поляков будет совмещать должности, и это уникальный для власти случай: ведь ЦОД и «Городское благоустройство» подчиняются разным замам мэра Алексея Орлова. «Городское благоустройство», которое распоряжается миллиардами на ремонт дорог и парков, курирует Алексей Бубнов (Галямов продвигал Полякова в жесткой аппаратной схватке с ним). Во многом назначение и без того загруженного Полякова в ЦОД — вынужденная мера, знает второй собеседник: Галямов с начала года подбирал директора, которому мог бы доверять, но пока не нашел. «Двойная нагрузка на Полякова легла с 1 августа», — уточнил он. Дозвониться до самого Евгения Полякова вечером 8 августа не удалось. Он руководит «Городским благоустройством» с сентября 2022-го. Считается, что Орлов оценивает его работу на этой позиции положительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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