Главным по светофорам в Екатеринбурге стал друг вице-мэра

«Центр организации движения» Екатеринбурга возглавил Евгений Поляков

08 августа 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

К новым обязанностям Евгений Поляков приступил с 1 августа Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбургский «Центр организации движения» (ЦОД), который занимается всеми светофорами города и дорожной разметкой, возглавил Евгений Поляков — начальник МКУ «Городское благоустройство», близкий друг нового транспортного вице-мэра Рустама Галямова. Об этом URA.RU рассказал источник в горадминистрации. По его словам, Поляков будет совмещать должности, и это уникальный для власти случай: ведь ЦОД и «Городское благоустройство» подчиняются разным замам мэра Алексея Орлова. «Городское благоустройство», которое распоряжается миллиардами на ремонт дорог и парков, курирует Алексей Бубнов (Галямов продвигал Полякова в жесткой аппаратной схватке с ним). Во многом назначение и без того загруженного Полякова в ЦОД — вынужденная мера, знает второй собеседник: Галямов с начала года подбирал директора, которому мог бы доверять, но пока не нашел. «Двойная нагрузка на Полякова легла с 1 августа», — уточнил он. Дозвониться до самого Евгения Полякова вечером 8 августа не удалось. Он руководит «Городским благоустройством» с сентября 2022-го. Считается, что Орлов оценивает его работу на этой позиции положительно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский «Центр организации движения» (ЦОД), который занимается всеми светофорами города и дорожной разметкой, возглавил Евгений Поляков — начальник МКУ «Городское благоустройство», близкий друг нового транспортного вице-мэра Рустама Галямова. Об этом URA.RU рассказал источник в горадминистрации. По его словам, Поляков будет совмещать должности, и это уникальный для власти случай: ведь ЦОД и «Городское благоустройство» подчиняются разным замам мэра Алексея Орлова. «Городское благоустройство», которое распоряжается миллиардами на ремонт дорог и парков, курирует Алексей Бубнов (Галямов продвигал Полякова в жесткой аппаратной схватке с ним). Во многом назначение и без того загруженного Полякова в ЦОД — вынужденная мера, знает второй собеседник: Галямов с начала года подбирал директора, которому мог бы доверять, но пока не нашел. «Двойная нагрузка на Полякова легла с 1 августа», — уточнил он. Дозвониться до самого Евгения Полякова вечером 8 августа не удалось. Он руководит «Городским благоустройством» с сентября 2022-го. Считается, что Орлов оценивает его работу на этой позиции положительно.