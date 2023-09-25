Вице-мэр Екатеринбурга проиграл спор за «дорожные» миллиарды

Глава Екатеринбурга заблокировал отставку куратора дорожных ремонтов

26 сентября 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Алексей Бубнов изначально продвигал в кресло директора другого человека Фото: Илья Московец © URA.RU Профильный вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов попытался уволить Евгения Полякова — директора МКУ «Городское благоустройство», которое распоряжается бюджетными миллиардами на ремонт дорог и благоустройство парков. Но потерпел поражение, рассказал URA.RU источник в областном минтрансе. Интрига разворачивалась в конце августа — начале сентября. То есть перед началом распределения подрядов на 2024 год. Полякова назначили в сентябре 2022-го, контракт с ним заключили на 12 месяцев (так всегда делают с новичками). Это, как считается, стало результатом аппаратного противостояния между Бубновым и вице-мэром по строительству Рустамом Галямовым. Бубнов, курирующий МКУ, продвигал в кресло директора одного из замов главы Железнодорожного района, Галямов лоббировал Полякова (они давние друзья). Орлов посчитал, что Поляков подходит больше. И не ошибся. Осенью 2022-го Поляков доделывал ремонт у дома Севастьянова, проваленный прежним директором — ставленником Бубнова Павлом Азановым (сбежал в Тюмень), — и заканчивал благоустройство Исторического сквера. А в 2023-м вместе с подрядчиками добился, чтобы основные работы на проезжих частях и в пешеходных зонах завершились к 300-летию. Новость по теме Королей госзаказа Екатеринбурга воспитывает новый куратор в мэрии: страдают даже депутаты «Однако Бубнов, пользуясь тем, что контракт у Полякова был однолетний, решил его сместить — чтобы забрать у Галямова фактический контроль над учреждением и вернуть его себе. Сначала ни в какую не согласовывал Полякову новый трудовой договор, а потом все же согласовал, но всего на год. Орлов в итоге подписал на три, не учитывая мнения Бубнова», — поделился источник. В кабинетах городской власти обсуждают версию, что за Полякова перед Орловым вступился Галямов. Однако второй информированный собеседник заявил, что, по его данным, Галямов не участвовал. Узнать, как было, у самих героев к моменту публикации не удалось. Бубнов для комментариев недоступен, Галямов сказал, что «не понимает, о чем речь», а Поляков вопрос корреспондента в мессенджере оставил без ответа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Профильный вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов попытался уволить Евгения Полякова — директора МКУ «Городское благоустройство», которое распоряжается бюджетными миллиардами на ремонт дорог и благоустройство парков. Но потерпел поражение, рассказал URA.RU источник в областном минтрансе. Интрига разворачивалась в конце августа — начале сентября. То есть перед началом распределения подрядов на 2024 год. Полякова назначили в сентябре 2022-го, контракт с ним заключили на 12 месяцев (так всегда делают с новичками). Это, как считается, стало результатом аппаратного противостояния между Бубновым и вице-мэром по строительству Рустамом Галямовым. Бубнов, курирующий МКУ, продвигал в кресло директора одного из замов главы Железнодорожного района, Галямов лоббировал Полякова (они давние друзья). Орлов посчитал, что Поляков подходит больше. И не ошибся. Осенью 2022-го Поляков доделывал ремонт у дома Севастьянова, проваленный прежним директором — ставленником Бубнова Павлом Азановым (сбежал в Тюмень), — и заканчивал благоустройство Исторического сквера. А в 2023-м вместе с подрядчиками добился, чтобы основные работы на проезжих частях и в пешеходных зонах завершились к 300-летию. «Однако Бубнов, пользуясь тем, что контракт у Полякова был однолетний, решил его сместить — чтобы забрать у Галямова фактический контроль над учреждением и вернуть его себе. Сначала ни в какую не согласовывал Полякову новый трудовой договор, а потом все же согласовал, но всего на год. Орлов в итоге подписал на три, не учитывая мнения Бубнова», — поделился источник. В кабинетах городской власти обсуждают версию, что за Полякова перед Орловым вступился Галямов. Однако второй информированный собеседник заявил, что, по его данным, Галямов не участвовал. Узнать, как было, у самих героев к моменту публикации не удалось. Бубнов для комментариев недоступен, Галямов сказал, что «не понимает, о чем речь», а Поляков вопрос корреспондента в мессенджере оставил без ответа.