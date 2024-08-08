08 августа 2024

Челябинцы получают за сутки 20 тысяч протоколов от дорожных камер

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога, трасса. М5. Челябинская область, видеокамера, трасса, камера видеонаблюдения, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога
Порядка 95% всех нарушений — скоростной режим Фото:

В Челябинской области за сутки камерами дорожной фиксации направляется нарушителям порядка 20 тысяч протоколов. Около 95% из них — нарушение скоростного режима. Об этом сообщил начальник УГИБДД по региону Иван Путков, передает корреспондент URA.RU.

«За 7 августа сделали срез работы центра фото-видеофиксации. Выяснилось, что было вынесено 18 754 постановления о нарушениях, 95% из них — нарушение скорости», — сообщил Путков.

По данным ГИБДД, неправильный выбор скорости является причиной гибели каждого пятого водителя или пассажира. Нарушение скоростного режима также является причиной получения травм у каждого четвертого участника дорожного движения. При этом, если 20 лет назад на дорогах гибло больше 40 тысяч человек, то сейчас порядка 13-16 тысяч.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области за сутки камерами дорожной фиксации направляется нарушителям порядка 20 тысяч протоколов. Около 95% из них — нарушение скоростного режима. Об этом сообщил начальник УГИБДД по региону Иван Путков, передает корреспондент URA.RU. «За 7 августа сделали срез работы центра фото-видеофиксации. Выяснилось, что было вынесено 18 754 постановления о нарушениях, 95% из них — нарушение скорости», — сообщил Путков. По данным ГИБДД, неправильный выбор скорости является причиной гибели каждого пятого водителя или пассажира. Нарушение скоростного режима также является причиной получения травм у каждого четвертого участника дорожного движения. При этом, если 20 лет назад на дорогах гибло больше 40 тысяч человек, то сейчас порядка 13-16 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...