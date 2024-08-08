Происшествия ДТП Челябинцы получают за сутки 20 тысяч протоколов от дорожных камер 09 августа 2024 в 10:42 Размер текста - 17 + Порядка 95% всех нарушений — скоростной режим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области за сутки камерами дорожной фиксации направляется нарушителям порядка 20 тысяч протоколов. Около 95% из них — нарушение скоростного режима. Об этом сообщил начальник УГИБДД по региону Иван Путков, передает корреспондент URA.RU. «За 7 августа сделали срез работы центра фото-видеофиксации. Выяснилось, что было вынесено 18 754 постановления о нарушениях, 95% из них — нарушение скорости», — сообщил Путков. По данным ГИБДД, неправильный выбор скорости является причиной гибели каждого пятого водителя или пассажира. Нарушение скоростного режима также является причиной получения травм у каждого четвертого участника дорожного движения. При этом, если 20 лет назад на дорогах гибло больше 40 тысяч человек, то сейчас порядка 13-16 тысяч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области за сутки камерами дорожной фиксации направляется нарушителям порядка 20 тысяч протоколов. Около 95% из них — нарушение скоростного режима. Об этом сообщил начальник УГИБДД по региону Иван Путков, передает корреспондент URA.RU. «За 7 августа сделали срез работы центра фото-видеофиксации. Выяснилось, что было вынесено 18 754 постановления о нарушениях, 95% из них — нарушение скорости», — сообщил Путков. По данным ГИБДД, неправильный выбор скорости является причиной гибели каждого пятого водителя или пассажира. Нарушение скоростного режима также является причиной получения травм у каждого четвертого участника дорожного движения. При этом, если 20 лет назад на дорогах гибло больше 40 тысяч человек, то сейчас порядка 13-16 тысяч. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям