Челябинский бизнесмен поставил в дом престарелых творог-фальсификат

Предприниматель в Челябинской области поставил в Брединский дом-интернат для престарелых и инвалидов творог, произведенный из фальсифицированного масла. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, выявить нарушение позволила система мониторинга «Меркурий».
«Предприниматель поставил в адрес дома-интерната пять кг творога с массовой долей жира 9% заявленного производства из Нижегородской области. Выяснилось, что данный творог был выработан из творога с массовой долей жира 1,7% и московского масла сладко-сливочного „Крестьянское“ с массовой долей жира 72,5%», — пояснили URA.RU в офисе ведомства.
Сертификаты на масло, которое содержалось в поставленном твороге, 12 июля были аннулированы. Произведено оно на фантомной площадке. Продукция из такого сырья не может считаться качественной и безопасной. Товар создал угрозу здоровью людей. Россельхознадзор предупредил предпринимателя о необходимости соблюдения требований.
Дом-интернат был проинформирован о подозрительном качестве поставленной продукции. К моменту обнаружения нарушения творог уже был использован. Если бы остатки творога все еще находились в учреждении, его бы пришлось изъять и уничтожить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!