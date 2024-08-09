Челябинские трамваи изменят маршруты

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Трамваи изменят схему движения в связи с ремонтами
Трамваи изменят схему движения в связи с ремонтами Фото:

Вечером 9 августа шесть маршрутов трамваев в Челябинске пойдут по временным схемам. Как заявили в пресс-службе городской мэрии, изменения вводятся из-за ремонтов.

«Трамваи № 3, 14, 15, 16, 20 и 22 вечером 9 августа изменят свои маршруты. С 17 часов будет прекращено движение трамваев в сторону Северо-Запада, а с 18 часов — в сторону Теплотехнического института», — заявили в мэрии.

Причиной стало завершение ремонта на трамвайном узле «Каслинский». Здесь в ночь на 10 августа уложат последний слой асфальта. Маршруты трамваев изменятся следующим образом:

  • Маршрут № 3 будет курсировать от остановки «Автовокзал» через улицы Кирова, Российскую, Карла Маркса и обратно к Автовокзалу;
  • Маршруты № 14 и 20 закончат работу в 18 часов;
  • Маршрут № 16 пройдет от «Автовокзала» через улицы Карла Маркса, Российскую, Кирова и вернется на остановку «Автовокзал»;
  • Маршруты № 15 и 22 будут следовать от остановки «Областная больница» через улицы Кирова, Горького, Труда, Карла Маркса, снова Горького и Кирова — обратно к «Областной больнице».

Жителям и гостям города транспортники рекомендовали заранее спланировать поездки. При этом следует учесть внесенные в расписание трамваев коррективы.

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Вечером 9 августа шесть маршрутов трамваев в Челябинске пойдут по временным схемам. Как заявили в пресс-службе городской мэрии, изменения вводятся из-за ремонтов. «Трамваи № 3, 14, 15, 16, 20 и 22 вечером 9 августа изменят свои маршруты. С 17 часов будет прекращено движение трамваев в сторону Северо-Запада, а с 18 часов — в сторону Теплотехнического института», — заявили в мэрии. Причиной стало завершение ремонта на трамвайном узле «Каслинский». Здесь в ночь на 10 августа уложат последний слой асфальта. Маршруты трамваев изменятся следующим образом: Жителям и гостям города транспортники рекомендовали заранее спланировать поездки. При этом следует учесть внесенные в расписание трамваев коррективы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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