Челябинские трамваи изменят маршруты

Вечером 9 августа шесть маршрутов трамваев в Челябинске пойдут по временным схемам. Как заявили в пресс-службе городской мэрии, изменения вводятся из-за ремонтов.
«Трамваи № 3, 14, 15, 16, 20 и 22 вечером 9 августа изменят свои маршруты. С 17 часов будет прекращено движение трамваев в сторону Северо-Запада, а с 18 часов — в сторону Теплотехнического института», — заявили в мэрии.
Причиной стало завершение ремонта на трамвайном узле «Каслинский». Здесь в ночь на 10 августа уложат последний слой асфальта. Маршруты трамваев изменятся следующим образом:
- Маршрут № 3 будет курсировать от остановки «Автовокзал» через улицы Кирова, Российскую, Карла Маркса и обратно к Автовокзалу;
- Маршруты № 14 и 20 закончат работу в 18 часов;
- Маршрут № 16 пройдет от «Автовокзала» через улицы Карла Маркса, Российскую, Кирова и вернется на остановку «Автовокзал»;
- Маршруты № 15 и 22 будут следовать от остановки «Областная больница» через улицы Кирова, Горького, Труда, Карла Маркса, снова Горького и Кирова — обратно к «Областной больнице».
Жителям и гостям города транспортники рекомендовали заранее спланировать поездки. При этом следует учесть внесенные в расписание трамваев коррективы.
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